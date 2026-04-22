Almogarén - Unión Gáldar: revancha o doblete en la final de la Copa Fundación La Caja de Canarias de Lucha canaria

El Almogarén y el Unión Gáldar se vuelven a ver las caras este viernes, a las 21.00 horas en el Municipal de Vecindario, para conocer qué equipo saldrá ganador de la Copa Fundación La Caja de Canarias.

Los de Valsequillo han firmado una fase regular sobresaliente, donde no han encajado ni una sola derrota, mientras que los del norte de Gran Canaria perdieron dos luchadas, concretamente contra su rival en la final.

Reedición de la Liga Cabildo de Gran Canaria

Ambos reeditarán la final de la Liga Cabildo de Gran Canaria en la que el Unión Gáldar consiguió vencer y llevar el título a sus vitrinas. En las semifinales el Almogarén tuvo que sudar para estar en la final ante un mejorado Castillo, mientras que sus rivales por la final vencieron por un doble 12-11 ante el Castro Morales.

Juventud frente a la continuidad

La juventud del Unión Gáldar, sumado a la apuesta de un proyecto que tiene como objetivos sumar títulos, hace que los de Juan Martel se presenten a la cita en igualdad absoluta para conseguir el tan ansiado doblete: “Va a ser una final bastante equilibrada. El Almogarén es el favorito porque nos ganó en las dos luchadas de la fase regular”, sentencia el mandador del Unión Gáldar. El destacado Kiki Ojeda, que volvía a la lucha después de estar alejado una temporada de los terreros, ha sido uno de los grandes estandartes de su equipo, al igual que su puntal A Alberto Zamora, máximo tumbador de la categoría.

Mientras, Ayose Ramírez, mandador del Almogarén, apuesta por la igualdad: “Será bastante pareja con dos buenos equipos en todas sus sillas. Cualquiera puede proclamarse campeón; se decidirá por pequeños detalles”. En el Almogarén, la continuidad de su proyecto le hace estar en otra final más. Su fortaleza radica en los puntales: así Álvaro Déniz y Cristo Hernández, segundo y séptimo máximo tumbador de la Primera Categoría. Además, su destacado B Fran Cazorla ha consolidado su buen estado de forma, como ya pasó en la liga, situándose como el duodécimo tumbador de la máxima categoría de Lucha canaria.

Espectáculo en Vecindario

Los dos mandadores apuestan por el espectáculo en el Municipal de Vecindario: “Esperemos que solo hablemos de lucha y los luchadores sean los que decidan la luchada”, afirma Ayose Ramírez, al igual que Juan Martel conocedor que ambos equipos “nos vamos a dejar todo y ambos llegamos en el mejor momento de la temporada”.

El sur de Gran Canaria se engalana para una de las finales de Copa Fundación La Caja de Canarias “más reñidas de los últimos años”. A partir de las 21.00 horas se empezará a conocer qué equipo se lleva el título copero. Una revancha para el Almogarén o un doblete para el Unión Gáldar.