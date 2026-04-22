Canarias aumenta las ayudas a los clubes de máxima categoría con una financiación adicional superior al millón de euros

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, presentó este miércoles las subvenciones extraordinarias destinadas a clubes de élite de la provincia de Las Palmas que compiten en categorías nacionales no profesionales en modalidad de equipos. Esta línea de financiación regional, cuya escenificación se repetirá próximamente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, alcanza a los veintisiete clubes canarios que compiten a nivel nacional y suma una inversión total de 1.170.000 euros, en el marco de la política de apoyo al deporte federado que desarrolla el área regional de Deportes.

Estas subvenciones extraordinarias se enmarcan en el conjunto de líneas de apoyo que la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes, que coordina Ángel Sabroso, destina a los clubes de élite del archipiélago, con una inversión que se suma a las ayudas ordinarias para equipos que compiten en categoría nacional, dotadas con 3,8 millones de euros. Además, de estas financiación, Deportes ha alcanzado este año los 7,3 millones de euros en ayudas para desplazamientos de deportistas y clubes, una muestra del apoyo incuestionable para el conjunto del deporte canario.

Durante el acto, en el que participaron representantes de los dieciocho equipos de la provincia de Las Palmas que compiten en categorías nacionales no profesionales, el consejero puso el acento en ese respaldo global al deporte de élite. "Estamos haciendo un esfuerzo importante para estar al lado de nuestros clubes y deportistas, con más de doce millones de euros en distintas líneas de ayudas que les permiten competir en mejores condiciones y dar estabilidad a sus proyectos", señaló.

En este sentido, Poli Suárez explicó que las subvenciones presentadas este miércoles responden a la exigencia que supone competir en la máxima categoría. "Estas ayudas están pensadas para los equipos que compiten en la élite no profesional, porque sabemos que mantenerse ahí requiere un esfuerzo añadido durante toda la temporada", afirmó.

El consejero destacó además el papel que desempeñan estos clubes dentro y fuera de las islas. "Muchos de ellos son referentes en sus disciplinas y llevan años representando a Canarias al máximo nivel. Pero además desarrollan un trabajo fundamental desde la base, formando a jóvenes y sosteniendo el tejido deportivo en nuestras islas", concluyó.

La presentación celebrada en la Viceconsejería de Deportes reunió a los clubes beneficiarios de la provincia de Las Palmas, entre los que se encuentran referentes del balonmano canario como el Club Deportivo Balonmano Remudas Isla de Gran Canaria, el Club Deportivo Balonmano Zonzamas y el Club Deportivo Balonmano San José Obrero, tres entidades con presencia consolidada en competiciones nacionales.

En voleibol, forman parte de esta línea de ayudas el Club Deportivo Heidelberg, el Club Deportivo Sayre Mayser Gran Canaria, el Club Deportivo Voleibol Guaguas, el Club Deportivo Voleibol J.A.V. Olímpico y el Club Deportivo Voleibol San Roque, con una trayectoria destacada en el panorama estatal.

Por su parte, el baloncesto también cuenta con representación a través del Club Deportivo de Baloncesto Islas Canarias, el Club Deportivo Baloncesto Sureste Gran Canaria y el Club Deportivo Econy Gran Canaria, este último referente nacional en la modalidad en silla de ruedas.

En piragüismo, las ayudas alcanzan al Club Deportivo Amigos del Piragüismo y al Club Deportivo Piragüismo Marlines de Lanzarote, mientras que en hockey figuran el Club Deportivo Molina Sport y el Club Deportivo Unión Deportiva Taburiente, ambos con una trayectoria consolidada a nivel nacional e internacional.

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Completó la relación los clubes de judo Bastián Costa Teguise y Akari, de Las Palmas de Gran Canaria, y el Club Deportivo Capitalinos de Gran Canaria, en sóftbol, reflejo de la diversidad de disciplinas deportivas que integran esta línea de financiación.