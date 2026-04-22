Hablar del Rally Islas Canarias, ayer Rally El Corte Inglés, es hacerlo, al mismo tiempo, de su figura más importante: Carlos Sainz. El madrileño compitió en cinco ocasiones y en todas ellas se subió a lo más alto del podio. Fue entre 1985 y 1989, y si bien en los años 80 ya apuntaba maneras, pocos imaginaban una trayectoria que, para regocijo de sus más fieles, perdura en nuestros tiempos.

En cualquier caso, esas cinco victorias permanecen en la retina de los aficionados, de algún modo, por el peso que sostienen en la historia del rally grancanario. De hecho, casi 40 años después, apenas se han acercado, y no de manera consecutiva, dos pilotos: Jesús Puras (1997, 1999, 2000 y 2002) y Alexey Lukyanuk (2016, 2017, 2018 y 2021).

El madrileño, en tres ocasiones con Antonio Boto y en dos con Luis Moya, se apoyó en un Renault 5 Tour de Corse, en un Renault Maxi 5 Turbo, en un Ford Sierra RS Cosworth —en dos ocasiones— y en un Toyota Celica GT-Four para encaramarse al olimpo de los dioses de la prueba insular.

Carlos Sainz, el gran referente histórico del Rally Islas Canarias / LP/DLP

Más allá de los triunfos de Carlos Sainz en el Rally Islas Canarias

Pero Carlos Sainz no solo dejó cinco episodios para el recuerdo. Desde 1985, año de su primera victoria, mantiene un récord que refleja la velocidad a la que arrancó su carrera deportiva. El madrileño se mantiene, desde entonces, como el vencedor más joven del rally, éxito que consiguió con 23 años, 2 meses y 4 días. Solo se le ha acercado Pepe López, en la edición de 2019, pero ya a las puertas de los 24 años.

Precisamente, la de 1985 fue su primera victoria con etiqueta internacional, y es que desde 1982 el Rally El Corte Inglés figuraba en el Campeonato de Europa de Rallies.

Otro dato revelador de su imponente paso por los tramos de Gran Canaria se encuentra en la tabla de scratch. Con nada menos que 79 mejores tiempos repartidos a lo largo de esas cinco ediciones, el madrileño encabeza una lista de casi 100 pilotos que, en algún momento, se hicieron con alguna de las victorias en los diferentes tramos programados a lo largo de sus 49 ediciones.

Sin duda, la más contundente fue la de 1989, cuando se impuso en 25 de los 31 tramos disputados. De hecho, solo con esa edición, la de su primer triunfo con el Toyota Team Europe, hubiese estado en la novena posición en esa tabla histórica de mejores tiempos.

Carlos Sainz y Luis Moya estuvieron muy cerca de competir en la edición de 2014, como estaba planeado, al volante de un Skoda Fabia WRC. Su fichaje por Peugeot para competir en el Dakar, apenas unas semanas antes, dejó como eterna incógnita la posibilidad de firmar una sexta victoria.