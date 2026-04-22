Ironman de Lanzarote 2026: distancias, recorrido y cuánto vale la inscripción en uno de los triatlones más duros del mundo

La isla de Lanzarote acogerá el próximo 23 de mayo de 2026 la 34ª edición del IRONMAN Lanzarote, una de las pruebas más exigentes del calendario internacional de triatlón.

Este evento está organizado por Club La Santa en colaboración con el Cabildo de Lanzarote ,el Gobierno de Canarias y Lanzarote Sports Destination, entre otras instituciones públicas.

Considerado el Ironman más antiguo de Europa, este triatlón reúne cada año a deportistas de todo el mundo, atraídos tanto por su dureza como por el entorno natural en el que se desarrolla.

Recorrido de natación, ciclismo y carrera a pie

El Ironman de Lanzarote mantiene el formato clásico de esta competición, dividido en tres segmentos que ponen a prueba la resistencia física y mental de los participantes:

Natación (3,8 kilómetros): la prueba comienza a las siete de la mañana en Playa Grande, en Puerto del Carmen, dentro del municipio de Tías . Se realiza en una sola vuelta en mar abierto.

la prueba comienza a las siete de la mañana en Playa Grande, en Puerto del Carmen, dentro del municipio de . Se realiza en una sola vuelta en mar abierto. Ciclismo (180 kilómetros): el recorrido atraviesa gran parte de la isla, incluyendo enclaves emblemáticos como el Parque Nacional de Timanfaya , la zona vitivinícola de La Geria, el entorno del Mirador del Río y Teguise, entre otros lugares de la isla de los volcanes.

el recorrido atraviesa gran parte de la isla, incluyendo enclaves emblemáticos como el , la zona vitivinícola de La Geria, el entorno del y entre otros lugares de la isla de los volcanes. Carrera a pie (42,2 kilómetros): la competición concluye con una maratón que discurre por la Avenida de las Playas, con salida y meta en Playa Grande.

Un triatleta en el Ironman Lanzarote 2025 en el Mirador del Río, en Haría, en el norte de Lanzarote / La Provincia

Estas distancias convierten al evento en un desafío de resistencia extrema, donde los participantes deben completar más de 226 kilómetros en total.

Uno de los triatlones más duros del mundo

Más allá de la longitud de las pruebas, el Ironman de Lanzarote es conocido por las condiciones climáticas de la isla. El viento, especialmente en el segmento ciclista, y la orografía volcánica añaden un nivel adicional de dificultad que distingue a esta cita frente a otras del circuito internacional.

Por ello, muchos atletas consideran esta competición como una de las más duras del mundo dentro de la disciplina del triatlón de larga distancia.

El Ironman de Lanzarote 2025, en imágenes / Adriel Perdomo/Efe

Ganadores de 2025 del Ironman de Lanzarote

Desde su primera edición en 1992, el Ironman Lanzarote ha logrado consolidarse como una de las pruebas más relevantes del panorama deportivo global. En la edición de 2025 participaron 1.150 triatletas, reflejando el creciente interés por este evento.

En esa ocasión, los vencedores fueron el francés Dylan Magnien y la británica Lucy Charles-Barclay, quienes se impusieron en la categoría masculina y femenina, respectivamente.

Las inscripciones para la edición de 2026 ya están disponibles a través del sitio oficial del Ironman Lanzarote 2026.

¿Cuánto vale la inscripción en el Ironman de Lanzarote 2026?

La inscripción individual en el Ironman de Lanzarote cuesta 758,75 euros, según se puede ver en la página web del evento.

El precio incluye la cuota general de inscripción más la tasa por gestión.

Los atletas deben tener 18 años o más para registrarse y el seguro de accidentes está incluido con la inscripción (a través de Mutuacat).

Tasa de inscripción en el Ironman de Lanzarote 2026 / Ironman Lanzarote

Ironman para los más jóvenes

El programa del Ironman no se limita a la prueba principal. Dos días antes, el 21 de mayo, se celebrará el IRONKIDS Lanzarote, una iniciativa dirigida a niños y jóvenes de entre 3 y 17 años.

El precio de cada inscripción es de 8,74 euros.

Este evento busca fomentar la actividad física desde edades tempranas, ofreciendo una experiencia adaptada que combina deporte y ocio en un entorno seguro.

Una cita clave para el triatlón mundial

Con más de tres décadas de historia, el Ironman Lanzarote se mantiene como una prueba emblemática dentro del circuito internacional. Su combinación de exigencia física, entorno natural y tradición lo convierte en una cita imprescindible tanto para deportistas experimentados como para quienes buscan superar uno de los mayores retos del triatlón.

La cuenta atrás ya ha comenzado para una edición que volverá a situar a Lanzarote en el centro del triatlón mundial. Se trata de la última edición que coorganiza Club La Santa tras 34 años, desde su inicio en la isla en 1992.