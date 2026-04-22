Lancia regresa al Rally Islas Canarias, 27 años después

Lancia y los rallies son dos mundos que nunca debieron distanciarse. La firma italiana, protagonista de una época y unos vehículos inolvidables, ha vuelto a la que siempre fue su casa. Primero con el Ypsilon Rally4, pero especialmente ahora con la versión Rally2 HF Integrale, Lancia empieza a hacerse notar.

Con el francés Yohan Rossel y el piloto de origen ruso Nikolay Gryazin —el piloto más joven en ganar un tramo del Rally Islas Canarias—, Lancia aspira a todo en la categoría WRC2. Si bien no tuvieron suerte a nivel global en el Rally Monte-Carlo, escenario de su debut, sí que se anotaron, de manera sorprendente, el Súper Sunday, esa clasificación que se extrae exclusivamente de la etapa del domingo.

Recientemente, en el Rally de Croacia fue Rossel quien ubicó a su Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale en la cuarta posición absoluta, además, como vencedor dentro de su categoría, reafirmando así las excepcionales prestaciones del último modelo incorporado a la batalla en WRC2.

Victorias de Lancia en el Rally Islas Canarias

En el rally grancanario, Lancia logró la victoria con Fabrizio Tabaton en 1991 y con Piero Liatti en 1992, ambos con sendos Delta Integrale 16v, cerrando el ciclo el uruguayo Gustavo Trelles, en 1993, al volante de una Deltona; el sudamericano fue el último en subir al podio con la marca italiana, resultado que materializó en 1994.

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Con la inscripción de la pareja del equipo Lancia Corse HF, un vehículo de la firma transalpina vuelve a estar inscrito en el rally, y es que el último fue el Delta Integrale 16v de Grupo N de Miguel Otero en 1999. Por otro lado, el primero llegó en la primera edición del Rally El Corte Inglés, en 1977. Pilotado por Juan Manuel Gimeno, su Lancia Beta 2.0 Coupé finalizó en quinta posición.