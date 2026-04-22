La logística, clave para pelear por el Mundial de rallys, en el 'Islas Canarias'

No todo es el olor a goma quemada y a gasolina cuando los mejores pilotos del planeta le dan gas a sus vehículos sobre las abrasivas carreteras grancanarias en el Rally Islas Canarias. Como en el resto de las puebas del Mundial, la logística que se esconde detrás de cada uno de los equipos participantes es una locura de grandes proporciones, pero necesaria para brindar a los aficionados un espectáculo a la altura de muy pocas modalidades deportivas en el mundo.

Pablo Marcos, team manager -jefe de equipo de Hyundai Motorsport- desvela algunos datos que nos permiten acercarnos a la magnitud de todo ese trabajo en la sombra, que no se ve, pero que hace del Rally Islas Canarias y del resto de pruebas del mundial de rallys, un reto técnico y logístico.

Un calendario apretado

El calendario apretado en el World Rally Championship (WRC) ha complicado un poco más la logística, al haber contado con tan solo tres días para viajar desde Croacia, donde se disputó la última carrera del mundial, hasta Huelva, para coger el barco, que en el caso del equipo Hyundai, han sido los mismos que compitieron en la prueba balcánica. «Los mecánicos se encuentran trabajando desde el pasado domingo en los coches, para revisarlos y tenerlos a punto para correr el Rally Islas Canarias», explica el jefe de equipo, para quien los cambios en las necesidades entre ambas pruebas del mundial no difieren mucho al tratarse de dos rallys de asfalto.

Cinco camiones han sido los encargados de transportar «los coches, las piezas y los materiales que necesitamos, más un portacoches que viene con coches de apoyo para poder mover al equipo una vez que ha llegado a la Isla, además tenemos la fortuna de que Hyundai Canarias nos apoya con muchos vehículos y eso nos ayuda en la logística». «Además, debemos de tener en cuenta la parte del hospitality, del montaje y asistencia, del que se encarga una empresa externa, que también mueven una media de seis o siete camiones, que también se desplazaron desde Croacia hasta Gran Canaria», desvela Marcos.

El grip del asfalto isleño

El asfalto grancanario es reconocido como uno de los más abrasivos del mundial, lo que unido al microclima que hace de los tramos canarios una lotería en muchas ocasiones a la hora de realizar un set up -configuración- de cada vehículo, lo que influye en la logística de cada uno de los equipos participantes en la carrera. «Según la previsión que tengamos del tiempo nos va a generar más de una duda, sobre todo durante la jornada del viernes, durante los tramos dos y tres, que se desarrollan en la zona norte de la Isla, para pasar luego al tramo bucle de Mogán, en el que te puedes encontrar que los dos primeros estén con humedades o incluso mojados y en el sur estés con un asfalto totalmente seco, es algo que podría beneficiarnos al ser un poco una lotería a la hora de elegir el neumático, aunque contamos con la opción del duro como neumático principal, dentro de los 28 que podemos llegar a utilizar durante todo el rally». «Va a ser clave tener la información por parte de los meteorólogos y de los meteos que tenemos repartidos por todos los tramos con su acreditación FIA, que van cuatro o cinco horas por delante de los coches facilitándonos la información para hacer la mejor elección de neumáticos», explica el máximo responsable del equipo Hyundai.

Un equipo de 63 personas

Un total de 63 personas componen el equipo de trabajo de Hyundai Motorsport en este Rally Islas Canarias, contando a los pilotos, a los mecánicos, a los ingenieros, gente de logística y management; si bien el número total se mueve en una horquilla entre los 60 y los 65 miembros, dependiendo de las necesidades del equipo en cada prueba del mundial.

Pablo Marcos recuerda que «los días de tests están limitados por la FIA a 21 días y es necesario repartirlos muy bien entre los tres pilotos, analizar a principios de año en que eventos tenemos que poner más énfasis y creo que el año pasado subestimamos un poco las carreteras canarias, tengo además la experiencia de haber corrido hace muchos años aquí y es algo que no encuentras en el resto del campeonato, por el nivel de grip que hay, puedes pensar que vienes aquí y te vas a encontrar una autopista, pero son carreteras muy atractivas, pero a la vez muy técnicas, que exigen un alto nivel de conduccióny de puesta apunto, porque es muy difícil tener un coche que vaya perfecto en este Rally Islas Canarias».