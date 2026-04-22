La Plaza de Santa Ana abraza a la élite del Mundial que compite en el Rally Islas Canarias

A media que se acerca el día en que los vehículos que participan en la 50º edición del Rally Islas Canarias, que celebra su segundo año consecutivo en el calendario del Mundial, las ganas por ver a los mejores pilotos del planeta recorriendo las carreteras grancanarias van in crescendo. Antes de que mañana se celebren el shakedown de Santa Brígida y la súper especial en el interior del Estadio de Gran Canaria, hoy los aficionados tienen la ocasión de acercarse a sus ídolos del volante en la capital. Los principales pilotos de la cita mundialista toman parte, a partir de las 18.00 horas, en una firma de autógrafos donde la hinchada isleña tiene la posibilidad de llevarse un recuerdo material de sus héroes del asfalto. La convocatoria es en la Plaza Santa Ana.

En ese enclave, en 2025, se vivió una de las imágenes que perduran en la retina. Miles de personas se agolparon en la parte histórica para vivir de cerca la tradicional ceremonia protocolaria de salida, que en 2026 no se va a llevar a cabo.

Así pues, tras esta acción de firma de autógrafos, el público, que ha seguido ya de cerca las diferentes jornadas de test celebradas en los primeros días de la semana en distintos puntos de la Isla, debe esperar a mañana para empezar a disfrutar del sonido de los motores. Por segundo año consecutivo, el municipio de Santa Brígida acoge el shakedown, a partir de las 11.00 horas. Se hará sobre un recorrido de 6,26 kilómetros. A pesar de no tener validez para la clasificación, es una sesión crucial en todas y cada una de las pruebas que integran el certamen mundialista, ya que los participantes van a testar diferentes configuraciones y encontrar la que mejor se adapte a su conducción.

La siguiente aparición de los vehículos que toman parte en esta 50º edición del Rally Islas Canarias será por la tarde, a las 18.00 horas, con la celebración de un atractivo tramo espectáculo dentro del Estadio de Gran Canaria, ya preparado para albergar la prueba de mañana y la del viernes, que se disputa para cerrar la jornada inaugural. Se desarrolla sobre circuito de 1,4 kilómetros de asfalto que ha sido construido para la ocasión en un tiempo récord. Los pilotos tendrán que dar tres vueltas. El trazado fue diseñado específicamente para maximizar el disfrute de los miles de aficionados que se esperan.

Cinco días llenos de adrenalina

Miércoles: Presentación de Lancia (Avenida Escaleritas, 57) a las 16.30 horas. A las 18.00 horas, firma de autógrafos en la Plaza Santa Ana. Skoda Canarias celebra un encuentro con Alexey Lukyanuk en su concesionario de Miller Bajo, a las 19.39 horas.

Jueves: Shakedown en Santa Brígida de 11.00 a 15.00 horas. A partir de las 18.00 horas, en el Estadio de Gran Canaria, tramo espectáculo.

Viernes: Tramos de Valleseco-Artenara, Tejeda-San Mateo, Mogán-La Aldea, Valleseco-Artenara, Tejeda-San Mateo, Mogán-La Aldea. A las 20.25 horas, tramo espectáculo nocturno en el Estadio.

Sábado: Tramos Maspalomas, Arucas-Firgas-Teror, Moya-Gáldar, Maspalomas, Arucas-Firgas-Teror y Moya-Gáldar.

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Domingo: Último día. Tramos Ingenio-Telde-Valsequillo, Santa Lucía-Agüimes, Ingenio-Telde-Valsequillo, y Santa Lucía-Agüimes.