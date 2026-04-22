Rally Islas Canarias 2026: así cambiarán los Rally1 del WRC a partir de 2027
El Campeonato del Mundo de Rallies se prepara para un cambio sustancial a partir de 2027. Rally1 más asequibles, flexibles en su diseño y pensados para atraer a más constructores
A.D.A.
La FIA ya tiene una idea clara de cómo serán los Rally1 del mundial de rallies a partir de 2027. Presentado el proyecto, y expuestos los argumentos que marcarán sus directrices, se puede entender la deriva técnica y deportiva que guiará a la categoría reina en los próximos años.
La nueva normativa WRC27 nace con el propósito de reducir costes y aumentar el número de equipos participantes sin renunciar a las prestaciones ni al espectáculo. En este marco, el proyecto presentado sirve como ejemplo de cómo las nuevas regulaciones pueden adaptarse a distintos enfoques de diseño y arquitectura, permitiendo a los futuros constructores desarrollar vehículos con una identidad visual propia dentro de unos parámetros técnicos comunes.
La base principal es una célula de seguridad tubular, derivada directamente de la actual, desarrollada mediante simulaciones, comparativas y pruebas de choque con prototipos, con la que se busca, además de un mayor nivel de protección, reducir su complejidad y costes.
Sobre esta se modula un nuevo enfoque de la carrocería. Los Rally1 de 2027 ya no tendrán que derivarse de modelos de producción. En su lugar, la FIA define un volumen de referencia dentro del cual deben encajar todos los paneles exteriores. Esto concede a los constructores una libertad de diseño mucho mayor, permitiendo desde siluetas inspiradas en coches de calle hasta prototipos específicamente concebidos para rallies.
La aerodinámica, por su parte, se simplifica con el objetivo de contener los gastos de desarrollo. Otra de las novedades es la redefinición del concepto de constructor, una medida dirigida a ampliar la base de participantes.
En el apartado técnico, en una primera fase, los Rally1 WRC27 utilizarán motores turboalimentados de 1,6 litros con combustible sostenible, con una potencia cercana a los 300 CV. Mantendrán la tracción total y una caja de cambios de cinco velocidades. La suspensión será de doble triángulo, mientras que los sistemas de frenos y dirección derivarán de la normativa Rally2.
Las dimensiones también quedan claramente delimitadas. Los nuevos coches deberán medir entre 4,1 y 4,3 metros de longitud, con una anchura máxima de 1,8 metros. Dentro de esos límites, el reglamento ofrece margen suficiente para distintas interpretaciones de diseño.
El precio máximo de un Rally1 listo para competir en especificación de asfalto se fija en 345.000 euros, un 50 % menos que la generación actual. A ello se suman medidas adicionales como una mayor durabilidad de los componentes, límites en el personal y una logística más racionalizada.
Todo ello representa una oportunidad de progreso para un campeonato que busca reinventarse y abrir una nueva etapa en su historia. La FIA considera que el nuevo reglamento podrá garantizar que el certamen mejore su atractivo y conserve su gancho como competición de élite en el mundo de los rallies.
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