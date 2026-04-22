Rally Islas Canarias 2026, en directo: sigue el WRC desde Gran Canaria minuto a minuto

El Rally Islas Canarias 2026 llega al Archipiélago para situar a la isla de Gran Canaria como epicentro del Mundial de Rally (WRC). Por segundo año consecutivo, la Isla acoge el evento automovilístico valedero para la clasificación mundial. Comienzan con gran expectación para los aficionados al motor los días de competición sobre asfalto, tramos técnicos y máxima exigencia para los pilotos, con salida en Las Palmas de Gran Canaria y recorridos que atraviesan algunos de los puntos más característicos de la Isla.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Rally Islas Canarias con los tiempos por tramo, la clasificación general, las incidencias y la última hora de las pruebas que marca el inicio del campeonato más esperado por los fanáticos de la automoción.

Santiago Icígar La logística, clave para pelear por el Mundial de rallys, en el 'Islas Canarias' Un total de 12 camiones y 63 personas componen la estructura que Hyundai, equipo puntero, ha desplazado a la Isla desde Croacia. Más información.