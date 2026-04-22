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Rally Islas Canarias 2026, en directo: sigue el WRC desde Gran Canaria minuto a minuto

Sigue la clasificación, tiempos y tramos del Rally Islas Canarias 2026 en Gran Canaria

Rally Islas Canarias 2025. Tramo de Santa Lucía de Tirajana.

Rally Islas Canarias 2025. Tramo de Santa Lucía de Tirajana. / Briseida Viera

Javier Viera

Briseida Viera

Agustín Déniz Artiles

Manolo Ojeda

Cristian Gil Fuentes

Santiago Icígar

Héctor Rosales

El Rally Islas Canarias 2026 llega al Archipiélago para situar a la isla de Gran Canaria como epicentro del Mundial de Rally (WRC). Por segundo año consecutivo, la Isla acoge el evento automovilístico valedero para la clasificación mundial. Comienzan con gran expectación para los aficionados al motor los días de competición sobre asfalto, tramos técnicos y máxima exigencia para los pilotos, con salida en Las Palmas de Gran Canaria y recorridos que atraviesan algunos de los puntos más característicos de la Isla.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Rally Islas Canarias con los tiempos por tramo, la clasificación general, las incidencias y la última hora de las pruebas que marca el inicio del campeonato más esperado por los fanáticos de la automoción.

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