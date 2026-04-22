Rally Islas Canarias 2026: tramos, mapa y el histórico estreno de un estadio de fútbol en el Mundial

Superado el desafío de la borrasca Therese, el Rally Islas Canarias 2026 calienta motores en Gran Canaria con un recorrido oficial confirmado. La organización ha reajustado los tramos del viernes para garantizar el espectáculo del WRC, manteniendo intacta una hoja de ruta que promete ser legendaria y que ya ha despertado la máxima expectación entre los aficionados.

Esta edición contará con una especial urbana en la capital grancanaria como gran atractivo del circuito. La cita hará historia al incluir, por primera vez en España, una súper especial en el interior de un estadio de fútbol, convirtiendo al recinto capitalino en el corazón del espectáculo automovilístico.

¿Qué formato presenta el circuito?

Se mantiene el formato de tres tramos a doble pasada, aunque con cambios importantes respecto al plan inicial. El objetivo ha sido adaptar la carrera al estado de varias carreteras y preservar un trazado viable tanto desde el punto de vista deportivo como en la operativa de equipos y aficionados.

¿Cuál será el recorrido del Rally Islas Canarias 2026?

El punto de partida, desplazado respecto al diseño inicial y ampliado en cuanto a recorrido, será Valleseco-Artenara. A continuación, llegará Tejeda-San Mateo, la especial más larga del día y una de las etapas más diferenciales del campeonato.

La clave se encuentra en el recorrido final Mogán-La Aldea, que al disputarse en sentido inverso al previsto originalmente, se convierte en un nuevo desafio para los equipos del Mundial.

Mapa de tramos del Rally Islas Canarias 2026. / LP/DLP

¿Cuáles son los tramos más destacados?

El sábado, que concentrará algunos de los tramos más importantes de esta edición con Moya-Gáldar como especial más larga del circuito, además de Maspalomas y Arucas-Firgas-Teror, se perfila como la jornada más intensa y decisiva del itinerario. En teoría, este bloque de competición será el encargado de definir las posiciones de la general antes de la etapa final.

Mapa del itinerario del Rally Islas Canarias 2026. / Rally Islas canarias

Por su parte, el domingo servirá de colofón con dos tramos inéditos para los equipos: Ingenio-Telde-Valsequillo y Santa Lucía-Agüimes. Este último actuará como Wolf Power Stage; es decir, cerrará la prueba con puntos extra en juego y la última oportunidad para alterar la clasificación definitiva.

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