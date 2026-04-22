El Rally Islas Canarias 2026, a prueba de tormentas

No ha sido un camino sencillo el que ha conducido a esta 50ª edición del Rally Islas Canarias. A lo largo de medio siglo de historia, la prueba ha debido sortear etapas de incertidumbre, dificultades organizativas y desafíos de todo tipo, siempre sostenida por la perseverancia de quienes, al timón, ambicionaban algún día llegar a la élite del automovilismo mundial.

Incluso ahora, una vez conseguido el objetivo, el rally sigue demostrando su fortaleza frente a los elementos. Ni la irrupción de la borrasca Therese ni el cambio de escenario del tramo espectáculo solo unas semanas antes del inicio de la prueba han frustrado la voluntad de una organización que, lejos de amilanarse, ha respondido con ingenio. Será el Estadio de Gran Canaria el que acoja la especial, un emplazamiento inédito donde los participantes protagonizarán un emocionante cara a cara, en un formato tan novedoso como atractivo.

Contra viento y marea, el Rally Islas Canarias alcanza así sus Bodas de Oro en una edición con gran carga emocional. Será la segunda ocasión en la que la isla de Gran Canaria acoge una cita del Mundial, consolidando su papel como epicentro del automovilismo internacional.

Este hito no sería posible sin la implicación decidida de las instituciones. El respaldo del Gobierno central y de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y los distintos ayuntamientos ha sido clave, reflejando un compromiso que va más allá del ámbito institucional y que se extiende a toda la sociedad canaria. Un esfuerzo conjunto que ha permitido no solo sacar adelante una nueva edición, sino también garantizar la continuidad de la prueba en el archipiélago al menos durante dos años más.

A ello ha contribuido de manera determinante la respuesta de los seguidores. El comportamiento ejemplar mostrado el pasado año fue uno de los aspectos más valorados por el promotor del campeonato, situando al Rally Islas Canarias como referencia en términos de organización y seguridad. En este sentido, conviene insistir: los aficionados son los grandes valedores de este evento, y su responsabilidad vuelve a ser fundamental para el éxito de la prueba.

Rally Islas Canarias 2026

En lo deportivo, la cita reunirá nuevamente a los principales equipos del campeonato, junto a una nutrida representación de participantes de la categoría WRC2, la antesala de la élite. Destaca, además, el regreso de Lancia a la isla tras décadas de ausencia, un guiño a la historia que añade aún más simbolismo a esta edición. A ello se suma una inscripción récord de equipos canarios en una prueba del Mundial, así como una notable presencia de formaciones llegadas desde la península.

Cincuenta ediciones después, el Rally Islas Canarias no solo celebra su historia. Demuestra, una vez más, su capacidad para seguir avanzando. Porque, si algo define a esta prueba, es precisamente su capacidad de resiliencia, de adaptarse, de resistir y reinventarse para demostrar que sus pilares están construidos a prueba de tormentas.