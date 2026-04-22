El Rally Islas Canarias 2026 reivindica la proyección internacional de los copilotos canarios

En el mundo de los rallies, donde los focos apuntan casi siempre a la persona al volante, existe una figura esencial que trabaja en segundo plano, cuya responsabilidad no admite margen de error. Sentado en una posición discreta, casi invisible para el gran público, el copiloto es quien soporta buena parte de la logística de la carrera mientras el compañero a su lado se concentra en pilotar. En Canarias, hay muchos y muy buenos. Basta con revisar cualquier nómina de participantes en campeonatos nacionales o internacionales para encontrar nombres formados en las islas, reflejo de una escuela que se ha ido cultivando a lo largo de los años.

En la actualidad, uno de los máximos exponentes de esa cantera es Rogelio Peñate. El copiloto grancanario lleva años compitiendo en la escena internacional y, esta temporada, afronta junto al paraguayo Diego Domínguez su segundo programa en WRC2. Su curso arrancó en el exigente Safari Rally Kenya, donde firmaron una notable actuación con el tercer puesto en WRC2 Challenger y la quinta plaza absoluta de la categoría.

Para Peñate, el Rally Islas Canarias tiene un sabor especial. No solo compite en casa, sino que además ejerce de nuevo como embajador de la prueba en la celebración de sus Bodas de Oro, título que luce con orgullo como representante del entusiasmo por este deporte de todos los isleños.

Pero el talento canario no se queda ahí. Este 2026 también supone un paso adelante en la trayectoria del lanzaroteño Ariday Bonilla, quien ha iniciado su proyecto más ambicioso a nivel internacional. Tras una destacada trayectoria tanto en el ámbito regional como nacional, Bonilla se incorpora al programa del mexicano Alejandro Mauro.

El debut de esta nueva dupla tuvo lugar en el reciente Rally de Suecia, una de las pruebas más exigentes del calendario mundialista. Ahora, el siguiente desafío les lleva hasta Canarias, una cita completamente desconocida para el piloto mexicano donde la labor de Bonilla será clave.