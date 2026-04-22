El Rally Islas Canarias, una historia compartida

El sábado 1 de octubre de 1977 abría, en la Avda. José Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria, El Corte Inglés. El 3 de noviembre, la UD Las Palmas jugaba en casa su último partido en la Copa de la UEFA, empatando a tres con el Ipswich Town, mientras que el día 5 del mismo mes se disputaba la primera edición del rally grancanario.

En esas intensas semanas, la Escudería Drago, organizadora de la prueba hasta la edición del 25 aniversario (2001), plasmó un recorrido corto de apenas seis pruebas especiales y menos de 30 km cronometrados. Fue el primer capítulo de una historia que hoy comparte toda la sociedad canaria. Con un segundo episodio que aumentó en inscritos y en recorrido, fue en 1979 cuando ingresó en el Campeonato de España.

La etiqueta europea se consiguió unos años más tarde, en 1982, después de heredar la plaza del Rally de Maspalomas, prueba que tocó su cima particular un año antes. A lo largo de esa década, el Rally El Corte Inglés fue incrementando su categoría europea, pero no fue hasta la edición de 1995 cuando alcanzó el anhelado coeficiente 20, un hito largamente batallado.

Salvo en dos ocasiones, Las Palmas de Gran Canaria ha sido la casa natural del Rally Islas Canarias. / LP/DLP

En 2002, Canarias Sport Competición tomó las riendas del evento, que pasó a llamarse Rally de Canarias ‘Trofeo El Corte Inglés’ hasta 2008. Fue con ellos con quienes el rally dio un salto casi definitivo. En 2010, ya como Rally Islas Canarias en su denominación oficial, ingresó en el Intercontinental Rally Challenge (IRC) y, posteriormente, en 2013, en el renovado FIA European Rally Championship (FIA ERC), donde se estableció plenamente desde 2016 hasta 2024. Durante esa última fase, hasta la actualidad, lo ha hecho bajo el control de Todo Sport, el tercer equipo al mando a lo largo de su historia.

Sin duda, ese periodo iniciado en 2010 fue determinante para establecer al Rally Islas Canarias en el plano internacional con la reconocida notoriedad con la que hoy toda la sociedad lo entiende.

En marzo de 2024, desde el Hotel AC Gran Canaria, se anunció el soñado ascenso al Campeonato del Mundo (WRC), en un principio, para las temporadas 2025 y 2026, un contrato que se ha alargado unos años más para alegría de la afición canaria.