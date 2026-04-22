Teniente Carlos Galiano, de la USECIC, sobre el dispositivo de seguridad del Rally Islas Canarias: "Un operativo de 190 efectivos velará diariamente por la seguridad de la prueba"

¿Con cuánta antelación comienza a prepararse el operativo de seguridad de un evento tan importante y qué es capaz de mover a tantas personas en cada uno de sus tramos, como es el caso del Rally Islas Canarias?

Un evento como el del Rally Islas Canarias, desde que forma parte del calendario del Mundial, se comienza a trabajar en el operativo de seguridad con unos tres meses de antelación, desde que se tramitan las primeras solicitudes de apoyo, para pasar posteriormente a las reuniones de coordinación, en la que se comienza a trabajar en los primeros preparativos.

¿Cómo es la coordinación entre los responsables del operativo de seguridad y los organizadores de la prueba?

Tenemos una comunicación directa y en todo momento con los responsables del evento y en cuanto tienen cualquier información relativa a los tramos nos la van transmitiendo para que podamos ir nosotros trabajando en nuestra planificación. En la sala de coordinación va a haber en todo momento un Guardia Civil del Centro Operativo del Servicio de la Comandancia de Las Palmas que va a estar coordinando todo el dispositivo de seguridad y la coordinación y colaboración con la organización es plena en todo momento.

¿Qué es lo más importante en la planificación de un evento de este tipo?

Sobre todo la antelación para poder anticiparnos a los posibles problemas que puedan ir surgiendo y la experiencia adquirida de nuestro trabajo en los años anteriores.

La afición canaria tiene fama de ser una de las más bulliciosas en el mundo del motor, pero también de las más respetuosas con las normas de seguridad del rally, ¿cómo fue la experiencia del año pasado en el que fue el estreno mundialista del Rally Islas Canarias?

La afición canaria disfruta mucho del rally. De la experiencia del año pasado puedo decirle que desde que está la ciudad de por medio ha mejorado, porque todos creo que son conscientes de la importancia que tiene la prueba y todas las partes desean que el Rally Islas Canarias siga siendo una de las pruebas del Mundial que organiza la FIA y por ese motivo el público, en su gran mayoría, tiende a portarse mejor y a respetar todas las normativas de seguridad del evento.

Teniente Carlos Galiano, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil. / José Carlos Guerra

¿Ustedes son los que tienen la última palabra en la decisión de suspender o acortar un tramo, bien sea por los efectos de la climatología o si se produce alguna infracción de las normas de seguridad por parte de la afición?

Efectivamente, en el caso de que se produzca un incidente grave, los responsables de seguridad del evento son conscientes que si desde el Centro de Coordinación de Seguridad del Rally Islas Canarias, se les solicita que paren la prueba por una necesidad imperiosa, lo van a parar, para poder desplazarnos hasta el tramo y poner en marcha los medios necesarios, tanto aéreos como terrestres, para poder solucionarlo de la forma más efectiva posible.

¿Cuántos operativos se ponen en marcha durante estos cuatro días que dura la prueba?

Podemos estar hablando cada día de unos 190 efectivos en total entre el grupo de reserva y seguridad, la USECIC -Unidad de Seguridad Ciudadana- de la Comandancia, que vamos a estar trabajando para mantener el orden público, la agrupación de tráfico también desarrollará su dispositivo de seguridad vial, la patrulla de seguridad ciudadana y los servicios de medios aéreos como pueda ser el servicio de helicópteros de la Guardia Civil y los pilotos de dron de la Comandancia de Las Palmas.

El año se produjo algún incidente con el vuelo de drones por parte de particulares que no estaban autorizados, pero que finalmente no influyó en el correcto desarrollo del rally, ¿qué medidas se adoptan este año para evitar que se repitan dichos incidentes?

Desde hace unos dos años estamos haciendo mucho hincapié en la importancia de la seguridad aérea. En la prueba se dispone de una gran cantidad de medios aéreos que participan, desde helicópteros del SAR -Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo-, helicópteros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, a los de la propia organización, que incluye una gran cantidad de drones para grabar las imágenes y también para un uso policial. Por esa razón, se ha realizado una restricción en el espacio aéreo por parte de la Guardia Civil, en el ámbito que nos compete y que afecta al espacio aéreo de los tramos. Por esa razón, la gente debe de ser consciente de que no va a poder volar en esos tramos sus drones particulares por el dispositivo de seguridad, porque pueden poner en serio riesgo la seguridad de las aeronaves que están participando en el evento.

En el caso de que se produzca un incidente con un dron, ¿cuál es el protocolo de seguridad a seguir?

Este año contamos con equipos Pegaso, con capacidad anti dron y en caso de que un particular estuviese haciendo un uso indebido de una aeronave, lo pondríamos en conocimiento del Centro de Coordinación, así como la localización del mismo, para confirmar que se trata de una aeronave externa y en base a esta información, decidiríamos si acudimos al lugar. Las unidades anti dron disponen de maletines con capacidad para localizar tanto la aeronave como al piloto, de cañones para derribar la aeronave si fuese necesario y todos los conocimientos necesarios para infligir al infractor de la sanción oportuna que corresponda en cada caso.

¿Cuáles son los puntos negros o los más conflictivos en un rally de estas características?

Desde mi punto de vista, los tramos más conflictivos siempre serán aquellos que se encuentren en los interiores de cada tramo a los que tenemos un difícil acceso y las vías de evacuación, porque siempre tienden a saturarse de vehículos que intentan aparcar en el último momento cerca del tramo. Por eso creo que es importante lanzar el mensaje a los aficionados de que no saturen esas vías de evacuación.

En los tramos en los que se concentra una gran cantidad de aficionados, ¿cómo se organiza la seguridad para evitar incidentes?

En esos focos en los que vamos a tener una mayor concentración de público en los tramos, vamos a tener la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Las Palmas, así como el GRS -Grupo de Reserva y Seguridad- de Tenerife, que son unidades con formación en el control de masas, que van a realizar funciones de orden público en todos estos puntos.

Del aprendizaje del año pasado, como primero en el Mundial de Rallys, ¿qué puntos han querido reforzar este año?

Hemos querido reforzar sobre todo la seguridad aérea, así como la fluidez en las vías de evacuación, que es lo que más nos preocupa para este año.

Ante un comportamiento de algún aficionado que incumpla de forma peligrosa la normativa de seguridad, ¿cuál sería el protocolo de seguridad para solventarlo y que no afecte al desarrollo correcto de la prueba?

En un primer momento sería el personal de la organización el que va a advertir a las personas de las normas de seguridad y de lo que deben de hacer para cumplirlas. En segunda instancia, si no obedecen al personal de la organización, ya iríamos nosotros para poner la denuncia oportuna o si es necesario, si no acata la orden, llegar a la detención si fuese necesario.