Tunerhouse: dos décadas de motor, pasión y tecnología

Hay empresas que nacen de la necesidad y otras que nacen de la pasión. Tunerhouse pertenece a la segunda categoría. Fundada en 2006 en Telde, Gran Canaria por los hermanos Rubén y Dani, esta firma especializada en recambios y preparación de vehículos de competición incluido alto rendimiento lleva casi dos décadas siendo el punto de referencia para los amantes del motor en las Islas Canarias. Aunque el taller físico sigue siendo su corazón, ha sido internet el motor que ha multiplicado su alcance.

Con más de 70.000 referencias en catálogo —la mayoría bajo pedido—, Tunerhouse opera hoy como una empresa dual: un taller en Telde donde mecánicos especializados mejoran vehículos de calle, drift, competición y street performance, y una tienda online en tunerhouse.com que recibe pedidos de toda España. Solo el canal digital mueve una media de 250 pedidos mensuales. Unas cifras que, para una empresa de cinco personas, dicen mucho de la eficiencia del modelo que han construido.

«Desde el principio tuvimos claro que la web tenía que funcionar como un escaparate abierto las veinticuatro horas», explica Rubén, Director de operaciones y Cofundador. «En Canarias siempre hemos tenido la limitación geográfica, pero internet iguala el campo de juego. Hoy nos compra el mismo cliente de Las Palmas que el de Madrid, Valencia, Barcelona o Bilbao».

La plataforma de comercio electrónico de Tunerhouse, construida y gestionada por ellos está integrada con su sistema de gestión interno, permite gestionar el inventario y los pedidos en tiempo real. Cada semana se incorporan nuevas referencias, priorizando los productos más demandados por las disciplinas en las que la empresa tiene mayor expertise: TuneIn, Drifting, Rally y Street Performance. Cuatro categorías que reflejan a la perfección el ADN de una empresa que habla el idioma del motor deportivo.

La presencia digital de Tunerhouse no se limita a la tienda. Con más de dieciséis mil seguidores en Instagram, una comunidad activa en Facebook, contenido técnico en YouTube y presencia creciente en TikTok, la marca ha construido un ecosistema de comunicación que conecta directamente con su comunidad: pilotos, preparadores, aficionados y profesionales del sector. Cada instalación del taller, cada preparación completada, cada pieza montada se convierte en contenido que llega a miles de personas que comparten la misma pasión.

La reputación online respalda la trayectoria offline. Tunerhouse acumula más de 812 reseñas en Google Maps con una valoración media de 4,8 sobre 5, una puntuación excepcional en un sector donde la confianza y el conocimiento técnico lo son todo, además sus clientes detallan el trato cercano y amigable que muestran en su comportamiento. «No hay campaña publicitaria que valga más que la opinión de un cliente satisfecho», asegura Dani, Director de Estrategia y Cofundador. «Esas reseñas son el reflejo de veinte años de trabajo bien hecho y de mucha gente que confió en nosotros».

El futuro de Tunerhouse pasa por seguir profundizando en la tecnología. La empresa trabaja en la integración de herramientas de automatización para mejorar la atención al cliente —especialmente a través de WhatsApp y correo electrónico—, y en la optimización del posicionamiento de su tienda online para captar más demanda desde la Península. La hoja de ruta es clara: crecer sin perder la esencia del taller artesano, donde el conocimiento del mecánico y la pasión por el motor siguen siendo los ingredientes principales.

Veinte años después de aquella primera apertura en Telde, Tunerhouse sigue siendo lo que siempre quiso ser: la casa del motor en Canarias. Solo que ahora, gracias a internet, esa casa tiene puertas en toda España.