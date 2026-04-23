Exhibición de Katsuta en el Estadio de Gran Canaria para liderar el Rally Islas Canarias imponiéndose en la Súper Especial

El piloto japonés de Toyota, Takamoto Katsuta, actual líder del Mundial de rallys, ofreció una clase maestra de conducción en el enrevesado circuito instalado en el interior del Estadio de Gran Canaria, para adjudicarse el triunfo en la Súper Especial y de paso liderar el Rally Islas Canarias - Rally de España con un sideral 01:54.2 ante miles de personas.

Su compañero Sami Pajari , lograba hacerse con la segunda posición tras cerrar el reloj en un 01:54.6, superando en su duelo particular sobre el asfalto del Gran Canaria al único español representado en los Rally1, Dani Sordo, que se aupaba al podio de los pilotos de su categoría, con su 01:55.2, dejando alto el pabellón de Hyundai.

Cristian Gil Fuentes

Daprà, tercero de la general y líder de los Rally2

Sin embargo, la gran sorpresa de la primera etapa la daba el italiano Roberto Daprà, que con su Skoda Fabia de Rally2 se imponía en su categoría y superaba al piloto cántabro para colocarse como el tercer clasificado en la general.

Accidente de Forné

El susto de la jornada lo protagonizaba Antonio Forné, quien volcaba su Skoda Fabia Evo al tocar en una de las curvas del trazado con su rueda en uno de los anticortes de hormigón, provocando una vuelta de campana que les dejó sin poder terminar el tramo, aunque tanto el piloto como su copiloto resultaron ilesos.

Cristian Gil Fuentes

Susto de Rafael Olivero

En la recta final de la carrera destacar el accidente sufrido por Rafael Olivero a los mandos de su Clio RS Line, mientras competía ante el dakariano Pedro Peñate, en el que se fue en una curva recto contra uno de los anticortes de hormigón del trazado. Afortunadamente pudo terminar el recorrido aunque indirectamente afectó al ritmo de su duelista.

Siete tramos para mañana

La acción continúa durante el día de mañana con siete tramos, que dan el pistoletazo de salida al primer día grande de este Rally Islas Canarias.

La jornada arranca con la segunda etapa del rally que se disputa entre Valleseco y Artenara, con un recorrido de 13,13 kilómetros, desde las 08.20 horas. Posteriormente, a las 09.23 horas arranca la tercera etapa entre Tejeda y San Mateo, de 20,69 kilómetros. Y la mañana acaba con la cuarta etapa del rally, entre Mogán y La Aldea, de 21,70 kilómetros, que comenzará a las 11:16 horas.

Por la tarde, a las 14:56 horas se retomará la competición con la disputa de la quinta etapa de vuelta al tramo Artenara-Valleseco. Posteriormente, en la sexta etapa le tocará el turno al tramo Tejeda-San Mateo en su segunda pasada (15.59 horas) y finalmente, los pilotos se despedirán de la montaña tras recorrer la séptima etapa con el segundo paso por el tramo Mogán-La Aldea; antes de retornar a la capital, para reencontrarse a las 20.25 horas con la Súper Especial del Estadio de Gran Canaria y sus enrevesados 1,89 kilómetros.