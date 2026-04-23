Gran Canaria acogerá la final de la Copa de la Reina con descuentos del 50% para clubes

Gran Canaria se prepara para acoger la gran final de la Copa de la Reina, un evento deportivo de primer nivel que tendrá lugar el 16 de mayo en el Estadio de Gran Canaria. Mientras se ultiman los detalles para la venta oficial de entradas, ya se ha activado una preventa exclusiva dirigida a clubes afiliados a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, árbitros y entrenadores con descuentos del 50%, con el objetivo de acercar este espectáculo a la afición de la Isla.

La Federación de Fútbol de Las Palmas, en colaboración con el Instituto Insular de Deportes (IID), impulsa esta iniciativa con la intención de que ningún jugador, jugadora o aficionado de las islas se quede sin la oportunidad de disfrutar en directo de uno de los encuentros más importantes del calendario futbolístico femenino.

Capacidad para 32.000 espectadores

El recinto, con capacidad para más de 32.000 personas, se vestirá de gala para acoger una final de alto nivel que reedita el enfrentamiento de la pasada edición. El conjunto blaugrana, que cuenta con 11 títulos en su palmarés, defenderá su corona frente a un equipo colchonero que aspira a conquistar su tercer trofeo.

Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, ha expresado su “alegría” por la celebración de este encuentro en la isla, subrayando que “queremos que el mayor evento de fútbol femenino a nivel nacional tenga un recinto de garantías y una afición que responda al crecimiento y al nivel que llevan mostrando las jugadoras en los últimos años”.

Una oportunidad histórica para Canarias

Para el máximo responsable del IID, “esta es una oportunidad histórica para la Isla, la provincia y Canarias”. Tal y como ha señalado, “será la segunda vez que se dispute una final de la Copa de la Reina en el Archipiélago, pero esta vez en un escenario de mayor envergadura y en un momento clave para el fútbol femenino, que cuenta con una creciente exposición y visibilidad en ámbitos como los medios de comunicación y las agencias de publicidad”. Esto, añade, “ha permitido que cada vez más personas, especialmente niños, niñas y jóvenes, tengan referentes deportivos”.

El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), José Juan Arencibia, destacó que “hemos cerrado un gran acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), hemos conseguido unos precios increíbles para que todo el mundo pueda asistir al partido, ya que, dependiendo de la fecha de compra, hay descuentos de hasta el 40% y luego, en fechas próximas a la final, de un 20%”.

"Precios muy asequibles"

Arencibia recalcó que “aún sin esos descuentos, los precios son muy asequibles, pero hemos decidido aplicar más ventajas a jugadores, entrenadores, árbitros y clubes adscritos a la FIFLP, de un 50%, y que será extensivo a todas las instituciones con las que tenemos convenio en vigor, además de otras con las que vamos a entablar también acuerdos próximamente”. El objetivo no es otro que “llenar el Estadio de Gran Canaria, que nadie que quiera se quede sin asistir a la final”.

El presidente de la FIFLP se ha marcado además la meta de que “esta final pueda venir prácticamente a Gran Canaria cada dos años”. También reveló que “tenemos miles y miles de peticiones y estoy muy orgulloso de la respuesta de la RFEF y del Instituto Insular de Deportes, por el trato que le ha dado a este partido, vamos a demostrar a todo el mundo la capacidad organizativa de esta isla en grandes acontecimientos deportivos, como esta final de la Copa de la Reina”.

En esta fase de preventa, los precios exclusivos para clubes presentan una reducción significativa: Tribuna, 15 euros (frente a 30 euros del precio general); Grada Sur, 10 euros (frente a 20 euros); Grada Naciente y Curva, 5 euros (frente a 10 euros). Esta política de precios busca fomentar la asistencia de la creciente afición al fútbol femenino en Canarias.

La RFEF abre el lunes la venta de entradas

La venta de entradas para el público general se abrirá el lunes 27 de abril a las 12:00 horas a través de la web oficial de la Real Federación Española de Fútbol. La celebración de esta final en Gran Canaria, fruto de la colaboración entre la RFEF, el Cabildo de Gran Canaria y la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, consolida a la Isla como escenario de referencia para el deporte nacional e invita a la ciudadanía a formar parte de una cita histórica para el fútbol femenino.