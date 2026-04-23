Voleibol / Final de la Liga Iberdrola
El Heidelberg, preparado para defender su corona
Las colegialas arrancan en casa la finalísima al mejor de tres partidos el domingo (12.30 horas) ante el campeón de la Copa, el Cajasol
David Gil ha conseguido remontar el vuelo de un Heidelberg Volkswagen, que a pesar de haber perdido la ventaja del factor cancha por su bajón en la recta final de la temporada regular, tendrá la oportunidad de defender su corona de campeón de la Liga Iberdrola, en una final inédita en la que se ha colado el equipo revelación del curso, el Fundación Cajasol Andalucía, que daba la campanada adjudicándose la Copa de la Reina.
El domingo, a las 12.30 horas, el Pabellón Miguel Solaesa se engalana para acoger el primero de los tres partidos de la final por el título, que pase lo que pase sobre el parqué isleño, se terminará de decidir en el CDM Los Montecillos, en la localidad sevillana de Dos Hermanas, el próximo 2 de mayo (17.00 horas) y en caso de que sea necesario, en un tercer encuentro en el mismo escenario, al día siguiente, a las 11.00 horas.
El entrenador del Heidelberg afirmó que «el equipo llega muy bien, anímicamente al vencer en semifinales al Haris por 2-0 sólo puedo decir que el equipo está muy contento y refrenda el trabajo que se está haciendo por el equipo a diario, intentaremos jugar bien aquí el domingo ante el Cajasol, para ir allí la próxima semana con el primer partido ganado».
Del rival en la final, Gil destacó que «está demostrando que es el rival más regular de la competición, están desarrollando un juego defensivo enorme y eso hace que nosotras al final tengamos que trabajar muchísimo».
El responsable del banquillo colegial admitió que «estamos trabajando mucho en el aspecto psicológico para saber llevar la presión de tener que jugar una final, aunque tenemos experiencia tras jugar las tres últimas finales de las distintas competiciones y además, el año pasado fuimos las campeonas».
Para el club «ha sido importantísimo meternos en esta final tras un año difícil, en el que los resultados no nos han acompañado durante la fase regular, pero al final hemos sido un equipo sólido y nos hemos merecido estar aquí».
En el plano personal, David Gil agradeció «la respuesta de las jugadoras, que ha sido excepcional desde que me llegó la oportunidad de dirigir al equipo y estoy muy satisfecho con su trabajo»; aunque negó toda posibilidad de seguir al frente del equipo como entrenador la próxima temporada, alegando que fue «un compromiso que adquirí de forma temporal con el club y para la próxima temporada tendremos otro entrenador».
Por su parte, Lola Hernández, la capitana del Heidelberg, reconocía que «están muy ilusionadas, preparadas y en un buen momento físico. De las sevillanas destacó «que es un equipo que nunca deja de luchar, debemos de mantener la paciencia y minimizar los errores».
En su opinión, una de las claves pasa por «trabajar en el bloqueo y en la defensa, estar siempre ordenadas para poder controlar el partido en todo momento».
Sobre el factor cancha, afirmó que «nos da cierta ventaja jugar el primer partido en casa por poder ganarlo y trasladarle a ellas la presión en caso de ganarlo».
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