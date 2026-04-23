Rally Islas Canarias 2026: horario, recorrido y dónde ver las etapas en directo

El Rally Islas Canarias 2026, que cumple 50 años, ha arrancado este jueves con el shakedown en Santa Brígida y continuará hasta el domingo 26 de abril con tramos de gran exigencia y novedades para los equipos del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC).

El evento, que se celebra en Gran Canaria, está considerado una de las citas más importantes en el calendario del rally nacional e internacional, y contará con una gran afluencia de espectadores. A continuación, te contamos todo sobre el recorrido y las recomendaciones para disfrutar del rally con seguridad.

El recorrido del Rally Islas Canarias 2026

El rally de este año contará con un total de 14 tramos cronometrados repartidos en cuatro días de competición, entre el jueves y el domingo. A continuación, te detallamos el recorrido:

Jueves: el 'shakedown' y la especial en el Estadio de Gran Canaria

El rally comienzó este jueves con el shakedown de Santa Brígida, que servirá como prueba de los vehículos y tendrá una distancia de 6,26 kilómetros. Este tramo permitirá a los pilotos ajustar sus coches antes de enfrentarse a los primeros tramos cronometrados.

El shakedown de Santa Brígida del Rally Islas Canarias 2026, en imágenes / Eduardo Viera/motoractualidad.es

A continuación, los espectadores podrán disfrutar de la especial en el Estadio de Gran Canaria, con 1,89 km de recorrido, que marcará el inicio de las competiciones cronometradas y será una de las pruebas más espectaculares.

Viernes: etapas de montaña y zonas rurales

La jornada del viernes incluye tres tramos:

Valleseco-Artenara : 13,13 km

: 13,13 km Tejeda-San Mateo : 20,69 km

: 20,69 km Mogán-La Aldea: 21,70 km

Estos tramos serán especialmente exigentes para los pilotos, con rutas que atraviesan paisajes montañosos y zonas rurales, algunas de las cuales serán familiares para los aficionados, pero con una dificultad técnica que pondrá a prueba las habilidades de los competidores.

Sábado: bucle con la especial más extensa

El sábado, el rally continuará con un recorrido aún más desafiante, destacando la especial más larga del evento:

Moya-Gáldar: 28,90 km

Junto a este tramo, se correrán otros dos importantes tramos:

Maspalomas : 13,47 km

: 13,47 km Arucas-Teror: 13,74 km

El día culminará con una repetición de la especial en el Estadio de Gran Canaria, permitiendo a los aficionados disfrutar de nuevo de una de las pruebas más emocionantes.

Carla Gil Alberiche

Domingo: novedades y la 'Power Stage'

El domingo se reserva para dos tramos inéditos para los equipos del WRC, lo que aumenta la expectación por esta jornada:

Ingenio-Telde-Valsequillo : 26,49 km

: 26,49 km Santa Lucía-Agüimes: 13,27 km, que será el 'Wolf Power Stage', un tramo crucial para determinar los puntos finales del rally.

Este último tramo del rally es especialmente importante, ya que los pilotos suman puntos extra dependiendo de su clasificación en la Power Stage.

Medidas de seguridad para los aficionados

Con la gran afluencia de público esperada, es fundamental seguir las recomendaciones de seguridad para garantizar una experiencia sin incidentes. Toda la información del Rally Islas Canarias la puedes seguir en directo en www.laprovincia.es.

La organización ha señalado varias medidas para la seguridad de los asistentes:

Zonas habilitadas para el público

Para evitar situaciones peligrosas, los aficionados deben situarse en las zonas habilitadas y señalizadas en cada tramo. Se recomienda elegir zonas elevadas para obtener la mejor vista y evitar colocarse por debajo del nivel de la carretera o cerca de los guardarraíles.

En caso de accidente, los aficionados no deben entrar en la pista. Deben esperar la intervención de los comisarios, que son los responsables de gestionar la seguridad y decidir cuándo se debe detener a un participante. Además, es crucial consultar las indicaciones de los oficiales antes de cruzar cualquier tramo para evitar sorpresas.

Mapa general del Rally Islas Canarias 2026 / Rally Islas Canarias

Transporte público y recomendaciones de desplazamiento

La organización también ha dispuesto un dispositivo especial de transporte público en colaboración con Guaguas Global para facilitar los desplazamientos durante los días de competición. Se reforzarán las frecuencias de varias líneas de guaguas que conectan los puntos más importantes del recorrido:

Valleseco-Artenara (línea 220)

(línea 220) Tejeda-San Mateo (líneas 38 y 101)

(líneas 38 y 101) Mogán-La Aldea (líneas 303 y 305)

(líneas 303 y 305) Maspalomas (línea 18)

(línea 18) Arucas-Firgas-Teror (líneas 215 y 222)

Estas líneas estarán adaptadas al horario del rally, lo que permitirá a los aficionados llegar con comodidad a los tramos sin tener que preocuparse por el aparcamiento.

Consejos para disfrutar del Rally Islas Canarias

Llega con antelación : Asegúrate de estar en el tramo al menos 30 minutos antes de la hora programada para evitar problemas de última hora.

: Asegúrate de estar en el tramo al menos de la hora programada para evitar problemas de última hora. No camines por la carretera : Una vez que se haya activado el tramo, caminar por la carretera está prohibido . Utiliza las guaguas cuando sea posible.

: Una vez que se haya activado el tramo, . Utiliza las guaguas cuando sea posible. Estaciona fuera de la calzada: Si decides ir en tu propio coche, aparca siempre fuera de la calzada, dejando libres las rutas de evacuación.

El Rally Islas Canarias 2026 promete ser un evento vibrante para los amantes del motor. Con un recorrido desafiante y una organización que cuida la seguridad de todos, los aficionados podrán disfrutar de una de las pruebas más emblemáticas del calendario automovilístico.