Rally Islas Canarias 2026: horario, recorrido y dónde ver las etapas en directo
El evento automovilístico, que se celebra en Gran Canaria, contará con 14 tramos cronometrados y la participación de equipos del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC)
El Rally Islas Canarias 2026, que cumple 50 años, ha arrancado este jueves con el shakedown en Santa Brígida y continuará hasta el domingo 26 de abril con tramos de gran exigencia y novedades para los equipos del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC).
El evento, que se celebra en Gran Canaria, está considerado una de las citas más importantes en el calendario del rally nacional e internacional, y contará con una gran afluencia de espectadores. A continuación, te contamos todo sobre el recorrido y las recomendaciones para disfrutar del rally con seguridad.
El recorrido del Rally Islas Canarias 2026
El rally de este año contará con un total de 14 tramos cronometrados repartidos en cuatro días de competición, entre el jueves y el domingo. A continuación, te detallamos el recorrido:
Jueves: el 'shakedown' y la especial en el Estadio de Gran Canaria
El rally comienzó este jueves con el shakedown de Santa Brígida, que servirá como prueba de los vehículos y tendrá una distancia de 6,26 kilómetros. Este tramo permitirá a los pilotos ajustar sus coches antes de enfrentarse a los primeros tramos cronometrados.
A continuación, los espectadores podrán disfrutar de la especial en el Estadio de Gran Canaria, con 1,89 km de recorrido, que marcará el inicio de las competiciones cronometradas y será una de las pruebas más espectaculares.
Viernes: etapas de montaña y zonas rurales
La jornada del viernes incluye tres tramos:
- Valleseco-Artenara: 13,13 km
- Tejeda-San Mateo: 20,69 km
- Mogán-La Aldea: 21,70 km
Estos tramos serán especialmente exigentes para los pilotos, con rutas que atraviesan paisajes montañosos y zonas rurales, algunas de las cuales serán familiares para los aficionados, pero con una dificultad técnica que pondrá a prueba las habilidades de los competidores.
Sábado: bucle con la especial más extensa
El sábado, el rally continuará con un recorrido aún más desafiante, destacando la especial más larga del evento:
- Moya-Gáldar: 28,90 km
Junto a este tramo, se correrán otros dos importantes tramos:
- Maspalomas: 13,47 km
- Arucas-Teror: 13,74 km
El día culminará con una repetición de la especial en el Estadio de Gran Canaria, permitiendo a los aficionados disfrutar de nuevo de una de las pruebas más emocionantes.
Domingo: novedades y la 'Power Stage'
El domingo se reserva para dos tramos inéditos para los equipos del WRC, lo que aumenta la expectación por esta jornada:
- Ingenio-Telde-Valsequillo: 26,49 km
- Santa Lucía-Agüimes: 13,27 km, que será el 'Wolf Power Stage', un tramo crucial para determinar los puntos finales del rally.
Este último tramo del rally es especialmente importante, ya que los pilotos suman puntos extra dependiendo de su clasificación en la Power Stage.
Medidas de seguridad para los aficionados
Con la gran afluencia de público esperada, es fundamental seguir las recomendaciones de seguridad para garantizar una experiencia sin incidentes. Toda la información del Rally Islas Canarias la puedes seguir en directo en www.laprovincia.es.
La organización ha señalado varias medidas para la seguridad de los asistentes:
Zonas habilitadas para el público
Para evitar situaciones peligrosas, los aficionados deben situarse en las zonas habilitadas y señalizadas en cada tramo. Se recomienda elegir zonas elevadas para obtener la mejor vista y evitar colocarse por debajo del nivel de la carretera o cerca de los guardarraíles.
En caso de accidente, los aficionados no deben entrar en la pista. Deben esperar la intervención de los comisarios, que son los responsables de gestionar la seguridad y decidir cuándo se debe detener a un participante. Además, es crucial consultar las indicaciones de los oficiales antes de cruzar cualquier tramo para evitar sorpresas.
Transporte público y recomendaciones de desplazamiento
La organización también ha dispuesto un dispositivo especial de transporte público en colaboración con Guaguas Global para facilitar los desplazamientos durante los días de competición. Se reforzarán las frecuencias de varias líneas de guaguas que conectan los puntos más importantes del recorrido:
- Valleseco-Artenara (línea 220)
- Tejeda-San Mateo (líneas 38 y 101)
- Mogán-La Aldea (líneas 303 y 305)
- Maspalomas (línea 18)
- Arucas-Firgas-Teror (líneas 215 y 222)
Estas líneas estarán adaptadas al horario del rally, lo que permitirá a los aficionados llegar con comodidad a los tramos sin tener que preocuparse por el aparcamiento.
Consejos para disfrutar del Rally Islas Canarias
- Llega con antelación: Asegúrate de estar en el tramo al menos 30 minutos antes de la hora programada para evitar problemas de última hora.
- No camines por la carretera: Una vez que se haya activado el tramo, caminar por la carretera está prohibido. Utiliza las guaguas cuando sea posible.
- Estaciona fuera de la calzada: Si decides ir en tu propio coche, aparca siempre fuera de la calzada, dejando libres las rutas de evacuación.
El Rally Islas Canarias 2026 promete ser un evento vibrante para los amantes del motor. Con un recorrido desafiante y una organización que cuida la seguridad de todos, los aficionados podrán disfrutar de una de las pruebas más emblemáticas del calendario automovilístico.
- La hija de Fayna Bethencourt debuta ante el público con su primer trabajo de interpretación: dos gotas de agua
- El Cabildo promueve un carnet para ofrecer ventajas a personas mayores
- Agaete cobrará 400 euros por día de rodaje de un película, 104 por bochinche y tres euros de entrada al Museo de Las Flores
- El Gobierno de Canarias declara la prealerta por evento multitudinario ante la visita del papa León XIV
- Así es el chalet más lujoso de Gran canaria: 3.49 millones de euros por un oasis en Maspalomas
- Una menor denuncia una agresión sexual en un complejo turístico del sur de Gran Canaria: 'Me ha costado estudios, amistades y vida social
- El director del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria anulado por la Justicia: “Hemos hecho un procedimiento impecable”
- Adelina Torres, militar: 'La experiencia de las Fuerzas Armadas españolas las convierte en un referente internacional