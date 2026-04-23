Santa Ana da la salida a un Rally Islas Canarias muy especial

Los motores empiezan a rugir en Gran Canaria. La 50ª edición del Rally Islas Canarias ya está aquí. La Plaza de Santa Ana se convirtió, por segundo año consecutivo, en el lugar elegido para dar por iniciada la prueba señera del mundo del motor en la Isla, congregando a muchísimos aficionados que se acercaron hasta allí para ver a sus grandes ídolos a poco más de 24 horas de que comience de verdad la quinta prueba del Mundial que va a recorrer el asfalto grancanario desde hoy hasta el domingo.

A lo largo de los próximos días, se darán cita un total de 59 coches, destacando la presencia de los 10 que compiten en la categoría reina, donde los Toyota parten como los grandes dominadores durante las cuatro citas disputadas por ahora y principales favoritos en la Isla. En ese sentido, los nombres más destacados que correrán por las carreteras insulares son los del francés Sébastien Ogier, que es nueve veces campeón del mundo, el de Takamoto Katsuta, el actual líder del campeonato, o el español Dani Sordo, la gran baza local para hacerse con el triunfo y tomar el testigo del finés Kalle Rovanperä en el palmarés. Por otra parte, también participan 33 vehículos de WRC2, siete de WRC3, siete de WRC4 y dos de WRC5.

Todo arranca en Santa Brígida

La prueba comienza hoy desde las 11.01 horas con el Shakedown, una sesión de prueba técnica y funcional para comprobar que un vehículo nuevo o modificado está en perfectas condiciones antes de iniciar la competición oficial. Este aperitivo se va a desarrollar en un lugar de mucha tradición para el motor isleño como Santa Brígida, con un tramo de 12 kilómetros que promete emociones fuertes y toda la atención de los pilotos. Luego, por la tarde, a las 18.05 arrancará la especial que se va a celebrar en el Estadio de Gran Canaria después de construir un circuito especial para la ocasión. En ese sentido, el tramo se disputará como un Rally de Campeones, enfrentando a los pilotos en careos de unos contra unos que prometen ofrecer un gran espectáculo.

Además, mañana se recorrerán otros siete tramos, el sábado seis y el domingo los últimos cuatro, siendo clave en el desenlace del Rally el Santa Lucía-Agüimes, que arranca a las 09.05 horas y que otorgará puntos extra tras casi 300 kilómetros de competición.

Disfrute de pilotos y fans

En cuanto al pistoletazo de salida de la prueba, que se celebró en el emblemático enclave capitalino de Santa Ana, comenzó con cierta tranquilidad y runrún por parte de los seguidores presentes, aunque pronto se dio paso al ruido de los motores de los coches oficiales participantes. Su llegada provocó una oleada de móviles levantados para buscar el mejor ángulo para sacar una foto o grabar un vídeo que captasen el sonido tan especial de los motores mundialistas. A partir de ahí, los pilotos invitados fueron llegando, encabezados por los de la máxima categoría: del equipo Toyota estuvieron el sueco Oliver Solberg y el finlandés Sami Pajari, por parte de Ford acudieron los irlandeses Jon Armstrong y Josh McErlean, y representando a Hyundai el galo Adrien Fourmaux y el español Dani Sordo.

Aun así, ese no resultó el único elenco mundialista que se paseó por Santa Ana, ya que el asturiano Alejandro Cachón, que va a rodar con un Toyota Yaris en el WRC2, y el catalán de tan solo 18 años Gil Membrado, quien conducirá un Ford Fiesta en el WRC3, también fueron protagonistas. El acento del archipiélago lo abanderaron el grancanario Rogelio Peñate, que es el copiloto del paraguayo Diego Domínguez con otro Toyota Yaris de WRC2, y los lanzaroteños Raúl Hernández, piloto de un Ford Fiesta de WRC3, y el segundo de a bordo de un Skoda Fabia de WRC2, Ariday Bonilla, que acompaña al mexicano Alejandro Mauro.

Kankkunen, el más solicitado

Después de realizarse las fotos protocolarias con las autoridades y recibir una serie de obsequios por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, todos los pilotos se acercaron hasta los fans para firmar autógrafos y sacarse fotos con ellos. Los corredores de la máxima categoría fueron los más solicitados, sobre todo, Oliver Solberg, al que no se le quitó en ningún momento la sonrisa. El hijo del mítico Petter Solberg, que fue campeón del mundo en 2003, está cuajando una buena campaña tras proclamarse, el curso pasado, como ganador de WRC2. Este año conquistó el Rally de Montecarlo y ocupa la tercera plaza en la tabla clasificatoria, por lo que su llegada a Canarias es una nueva ocasión de dar un zarpazo al Mundial. Sin embargo, más allá de los corredores actuales, el fervor total y absoluto de los aficionados fue para alguien que ya no conduce un vehículo oficial y que se encuentra retirado como Juha Kankkunen. El finlandés, que pudo ganar cuatro Mundiales a lo largo de su carrera y que ejerce en este momento las labores de subdirector de Toyota, se dio un baño de masas y no paró de ser reclamado, llegando a ir de un lado para otro sin parar para cumplir con todas las peticiones.

Para acabar el acto, se llevó a cabo una demostración de silbo gomero y una exhibición de lucha del garrote. De hecho, hasta Adrien Fourmaux se atrevió a intentar aprender a utilizar el garrote bajo la atenta mirada del resto de sus compañeros, que prefirieron ver la situación desde la barrera entre risas, aunque el galo se defendió bastante bien y arrancó el aplauso del respetable. Ya por último, el escenario montado para el punto de partida del Rally Islas Canarias comenzó a llenarse de nuevo con la presencia de Los Gofiones, que cantaron el ‘Ay mi Gran Canaria’, lo que llevó a Solberg y Fourmaux a cogerse de las manos para iniciar un baile improvisado.

La afición, encantada

Los que más disfrutaron de la hora que duró el pistoletazo de salida al Islas Canarias fue la afición, que no dudó en ensalzar la prueba. Ese es el caso de Omar, un joven de 22 años que reseñaba que es muy «emocionante que nos hayamos convertido en prueba mundialista. Siempre ha sido un rally de gran importancia y ojalá que siga por muchos años más en el Mundial», a lo que añadió que sus principales favoritos para esta cita son «Dani Sordo y Thierry Neuville; a ver si puedo conseguir la firma de Dani durante este fin de semana». Además, Darina, de 28 años y que viene de Tenerife, aclaraba que el ambiente del rally es «increíble, normalmente siempre ves buen rollo en los rallies, pero aquí es un poco distinto porque conoces a gente de todo el mundo». Eso sí, barrió para casa y dijo que quería que ganase «Enrique Cruz, que se lo ha currado mucho y viene de mi tierra. Nos gusta mucho que esté aquí y poder verlo».

Quien visitaba por primera vez la Isla es Javen, de 21 años, un fan asiático que quedó encantado con Santa Ana, asegurando que «es un sitio espectacular para iniciar el rally. Creo que mezcla lo mejor de la cultura de la ciudad con lo que es la prueba. Espero disfrutar mucho de esta edición; me gustaría que ganasen el domingo Takamoto Katsuta u Oliver Solberg». El que repite su visita a la Isla es Francisco, quien a sus 18 años se ha venido desde Mallorca para ver a sus ídolos junto a un grupo de amigos. El balear remarcaba que los tramos de esta edición del rally son «espectaculares. Nosotros no habíamos visto nunca nada igual. Ver a estos coches recorrer estas carreteras es algo que no se puede explicar con palabras». A la hora de elegir a un piloto como el ganador se decidió por Solberg, al que ve en «buena línea esta temporada. Es su primer año en WRC1 y estoy convencido de que, si es capaz de adaptarse bien a los neumáticos y al coche, puede llevárselo».