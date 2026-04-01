De tu súper a Roland Garros: juega tu partido con Schweppes
La marca, producida y distribuida por Ahembo en Canarias, sortea una experiencia única en Roland Garros
Schweppes, marca reconocida mundialmente, producida y distribuida por Ahembo en Canarias, lanza una promoción que convierte una compra cotidiana en una oportunidad única: viajar a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, Roland Garros.
A través de su campaña ‘EL MATCH PERFECTO’, fruto del acuerdo entre la marca y el prestigioso torneo parisino, Schweppes invita a los consumidores canarios a entrar en juego y vivir el tenis desde dentro, en la misma ciudad de París.
Y participar es tan fácil que apetece hacerlo al momento: basta con realizar una compra mínima de 3 € en productos Schweppes y subir el ticket en la web oficial del sorteo:
https://elmatchperfecto.es/main/ o escanear el QR disponible en tienda. Así, cada compra se convierte en una oportunidad real de ganar.
La campaña ya se deja ver en supermercados e hipermercados de Canarias con llamativas activaciones en el punto de venta, donde algunas implantaciones recrean auténticas pistas de tenis dentro del propio establecimiento, sorprendiendo a los consumidores y reforzando el carácter experiencial de la acción.
El premio incluye todo lo necesario para una escapada inolvidable: billetes de ida y vuelta, alojamiento, traslados, dietas y acceso a una sesión de partidos en el mítico recinto de Roland Garros. Una experiencia pensada para disfrutar del mejor tenis en directo.
La promoción estará activa hasta el 7 de mayo, por lo que este es el momento de participar: cada compra puede acercarte a París.
Como parte de esta iniciativa, Schweppes ha lanzado además una edición especial de su Tónica y Tónica Zero inspirada en el torneo, y acompaña la campaña con el lanzamiento en Canarias de su nuevo sabor Naranja, con una fórmula más natural y la burbuja característica de la marca.
El cierre de la campaña tendrá lugar en junio, coincidiendo con la final de Roland Garros, en un evento exclusivo en Canarias junto a clientes y colaboradores de la marca.
Con esta acción, Schweppes refuerza su vínculo con el tenis, un territorio que conecta de forma natural con momentos de disfrute, sofisticación y socialización, valores que la marca lleva años impulsando también a través de su presencia en torneos como el Mutua Madrid Open. El partido ya ha empezado. Ahora te toca jugar.
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