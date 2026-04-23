Toyota arranca fuerte en el Rally Islas Canarias y copa las cinco primeras plazas en el 'shakedown' de Santa Brígida

Poco ha cambiado con respecto a la edición del pasado año en el esperado arranque del Rally Islas Canarias, con Toyota marcando el ritmo y copando los primeros puestos de la tabla en el shakedown de Santa Brígida, sobre cuyos 6,26 kilómetros de recorrido ha volado el sueco Oliver Solberg con su GR Yaris para marcar el mejor tiempo en la primera pasada (04:09), mejorándolo en la segunda (04:06.9) y renunciando a la tercera, para llevarse la primera batalla, que aunque a efectos clasificatorios no computa, le permitirá elegir su posición de salida en el primer tramo serio de mañana viernes. Antes, deberá de cerrar la jornada esta tarde (18.05 horas), en el tramo espectáculo en el Estadio de Gran Canaria, que supondrá el debut de un estadio de fútbol en la prueba mundialista.

Tras la estela del sueco ha terminado segundo el líder del Mundial, su compañero de equipo, el japonés Takamoto Katsuta, que tras una discreta primera pasada, consiguió rebajar su tiempo inicial en seis segundos, para marcar un tiempo de 04:07.4.

En tercera posición terminó con la misma montura que sus compañeros, el francés Sébastien Ogier, con un tiempo de 04:07.6, muy cerquita del nipón; copando las cinco primeras posiciones el equipo Toyota, con el cuarto puesto del finés Sami Pajari (04:04.7) y el quinto del británico Elfyn Evans (04:08.0).

El shakedown de Santa Brígida del Rally Islas Canarias 2026, en imágenes /

Regreso de Sordo al Rally1

Por su parte, Dani Sordo, en su retorno al Rally1, conseguía a pesar de una mala trazada en el inicio del tramo, ser el mejor de los Hyundai al término de la primera pasada, sin embargo, se vio superado en la tercera por su compañeros Adrien Fourmaux (04:10.3) y por Thierry Neuville (04:10.7).

Los irlandeses Joshua McErlean y Jon Armstrong cerraron la clasificación de los Rally 1 con los dos peores tiempos, 04:14.2, en el caso del primero y 04:15.6, en el del segundo.

Alejandro Cachón, segundo de los Rally 2

El asturiano Alejandro Cachón (GR Yaris) necesitó una sola pasada para conseguir el segundo mejor tiempo de los Rally2 (04.18.4); viéndose superado por una sola décima por el italiano Roberto Daprà (Skoda Fabia), que fue el mejor sobre el asfalto de Santa Brígida en el shakedown. Tercero fue el francés Leo Rossel (Citroën C3), con un tiempo de 04:19.0.

La clasificación de los 10 primeros del Rally 2 quedó de la siguiente manera:

Roberto Daprà (Skoda Fabia): 04:18.3 Alejandro Cachón (GR Yaris): 04:18.0 Leo Rossel (C3): 04:19.0 Eric Camilli (Skoda Fabia): 04:19.1 Nikolay Gryazin (Ypsilon HF): 04:19.4 Romet Jürgenson (Ford Fiesta): 04:19.8 Alexey Lukyanuk (Skoda Fabia): 04:19.9 Giovanni Trentin (Skoda Fabia): 04:20.0 Yohan Rossel (Ypsilon HF): 04:20.7 Pablo Sarrazin (Citroën C3): 04:21.1

Inicio con tensión en uno de los tramos

JGRally/Foto: Eduardo Viera/motoractualidad.es

Media hora antes de que se diera el pistoletazo de salida al shakedown de Santa Brígida, la Guardia Civil se vio obligada a intervenir por la invasión de una finca privada por parte de varios aficionados que querían ver la prueba y que llevaban esperando en el lugar desde las 3.00 horas de la madrugada. Finalmente, la intervención de los guardias civiles permitió que se relajaran los ánimos y que los aficionados pudiesen disfrutar de la carrera.