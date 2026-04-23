El espectacular vuelco de Antonio Forné durante la Súper Especial en el Estadio de Gran Canaria del Rally Islas Canarias 2026
Además de Forné, Rafael Olivero también vivió un incidente en la primera jornada del Rally Islas Canarias
El accidente de Antonio Forné fue el gran susto del día en la primera jornada del Rally Islas Canarias 2026. El piloto volcó su Skoda Fabia Evo en el recorrido del Estadio de Gran Canaria, al rozar uno de los anticortes de hormigón en una curva, lo que provocó un espectacular vuelco que le impidió continuar en el tramo. Afortunadamente, tanto él como su copiloto salieron ilesos.
En la recta final de la jornada, Rafael Olivero sufrió otro percance con su Clio RS Line, mientras competía contra el dakariano Pedro Peñate. El piloto se fue recto en una curva e impactó contra otro de los anticortes de hormigón. Pudo continuar sin mayores problemas, aunque el incidente afectó ligeramente su ritmo y el de su rival.
Mientras tanto, Takamoto Katsuta se llevaba la victoria en la Súper Especial, mostrando su dominio al ser el más rápido con un 01:54.2. Le siguieron Sami Pajari y Dani Sordo, que completaron el podio de los Rally1. Sin embargo, otro nombre que sorprendió fue el de Roberto Daprà, que se metió tercero en la general, liderando los Rally2 con su Skoda Fabia.
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