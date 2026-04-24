Asociaciones ecologistas piden 'medidas preventivas' para que el Rally Islas Canarias no afecte al pinzón azul

La Asociación Sin Ánimo de Lucro SEO/Bird Life ha emitido hoy, viernes 24 de abril de 2026, un comunicado solicitando que se ajusten las medidas preventivas en la celebración de los tramos del Rally Islas Canarias para garantizar que no afecte al pinzón azul, una especie endémica de la isla que se encuentra en peligro de extinción.

La entidad pide que se eviten tramos sensibles o que se programen las pruebas fuera del periodo reproductor del animal, especialmente en las zonas de mayor riesgo como el tramo de Tejeda - San Mateo (que hoy se ha cancelado por el mal estacionamiento de los aficionados) ya que es en esa área donde se ha recogido información de atropello de estas aves. Por ello, solicitan ajustes preventivos que cumplan con la Normativa Europea de Conservación.

En los últimos estudios censales del pinzón azul, han descubierto que estiman una población de apenas unos cientos de ejemplares, señala SEO/BirdLife. De estos, un rango entre 56 y 99 habitan en la cumbre de la isla, por donde discurre el tramo del rally. Los pinzones se encuentran ahí por un programa de reintroducción, afirman. En el documento refieren que esta etapa de la carrera aumenta significativamente el riesgo mortal de atropellos del ave, sobre todo en carreteras como la GC-600, donde se constata que el animal se alimenta en los márgenes de la vía.

A todo esto ha de sumarse que la afluencia de público, el ruido que hacen los coches y el cambio significativo que supone para el hábitat de los animales la celebración de esta carrera, afecta directamente al comportamiento reproductor de la especie, llegando incluso a provocar el abandono de nidos en plena época de cría. Esto último sería muy grave porque el pinzón azul está incluido en la normativa de protección medioambiental en la isla.

La ONG solicita a la organización del Rally Islas Canarias que evite los tramos que afecten encarecidamente al hábitat de estas aves, o que en su lugar, que se celebre fuera de la época reproductiva de los mismos. Conservar esta especie supone un gran esfuerzo económico y humano, además, siempre se ha realizado con recursos públicos.