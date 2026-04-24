Casas rurales, terrenos para autocaravanas y el fin de obtener fondos para un viaje: mil opciones para sacar partido del rally
Los propietarios de las viviendas vacaciones ubicadas por las zonas donde transcurre la prueba, divididos entre los que buscan el negocio y los que prefieren disfrutarla
No hay un término medio entre el negocio y el disfrute. Entre lo que supone sacar partido al Mundial de Rally y pasar tiempo de calidad con la familia. Es por ello que los propietarios de las casas rurales ubicadas por las zonas en las que transcurre algún tramo de la prueba se dividen entre los que se han frotado las manos con el regreso del rally y los que han organizado una reunión familiar con vistas privilegiadas. Luego, están los más listos de la clase: los que con un poco de picardía han logrado recaudar fondos para un viaje con un grupo de niños gracias a un terreno para autocaravanas que el Ayuntamiento de Valleseco les ha cedido para que sean los padres los que lo administren y se queden con las ganancias. Un rally que si ha traído algo a la Isla ha sido dinero.
En Fontanales, la vivienda vacacional La Toscana lleva alquilada desde el mes de enero. Tres meses de antelación con el objetivo de bloquearla y poder vivir un fin de semana diferente marcado por el motor. Tres parejas que viven los rallys con más ilusión que un día de Reyes y una pasión marcada por una infancia repleta de la velocidad de los coches. Tamara Suárez, la propietaria, asegura que el hecho de que uno de los tramos pase por delante de su casa no ha sido motivo para subir el precio de la casa. Sin embargo, lo que sí ha hecho la plataforma encargada de ponerla en alquiler ha sido pedir una fianza de 200 euros a los inquilinos. Una medida que se toma simplemente por precaución.
La otra cara de la moneda la protagoniza Raúl, nombre ficticio para conservar el anonimato que se le ha puesto al propietario de una finca rural ubicada en la Fuente Laurel, en Arucas. Una vivienda de seis habitaciones en la que técnicamente podrían alojarse hasta 16 personas con unas vistas privilegiadas: el tramo de Arucas-Firgas-Teror de mañana pasa justo por delante de su casa. Pero para este propietario no todo en la vida es el dinero, por lo que ha decidido que este año el disfrute va a ser para familiares y amigos procedentes de Madrid. «Nos vamos a reunir todos aquí y lo vamos a disfrutar nosotros. El próximo año ya se verá».
Precios especializados
Pero no solo las casas rurales han aprovechado para hacer de esta cita del motor un negocio. También están los terrenos que han sido alquilados para coches y autocaravanas o las propias empresas que se dedican al alquiler de estas casas sobre ruedas. Con parcelas que rondan precios para todos los vehículos, destaca que casi todos los titulares de los terrenos disponibles en la Isla se han puesto de acuerdo: 50 euros para autocaravanas, 30 para furgonetas y 20 para coches. Una cantidad razonable para que las familias del benjamín del CD Valleseco hayan visto la luz a la hora de sufragar los gastos del viaje del equipo a Granada a finales del mes de junio.
«El Ayuntamiento de Valleseco nos cedió unas parcelas para llevar el control de las mismas y recaudar fondos para poder costearnos el viaje, que oscila los 15.000 euros entre los 14 niños y los padres», expresa Raúl Domínguez, padre de uno de los niños. El objetivo no es otro que todas las familias puedan participar independientemente de su situación económica. «Si todo el mundo cumple entramos en 120 reservas. Las expectativas son buenas, el tiempo de momento acompaña y el público que nos llega es tanto de Gran Canaria como del resto de las islas», apunta Raúl.
En Fontanales, la casa vacacional La Toscana lleva reservada desde el mes de enero por tres parejas grancanarias
Al igual que en Valleseco, han sido muchos los terrenos ubicados por las diferentes zonas de la Isla que durante este fin de semana cuentan con visita. En el Cruce de Los Chorros, desde ayer por la mañana pasaba el rato cinco autocaravanas procedentes de Lanzarote. Trabajadores de la empresa Detail Car, de la Isla vecina, llegaron a Gran Canaria con el objetivo de presenciar el rally este fin de semana. Una escapada entre amigos y compañeros de trabajo marcada por la pasión por el motor.
Camiones de comida rápida
Y entre las carreteras perdidas entre tramos, los que intentan sacar un poco de partido a su negocio son los propietarios de los camiones de comida. Ventorrillos situados en puntos exactos con el objetivo de salvar la sed y el hambre de los asistentes al rally. «Tampoco aumentan mucho las ventas, porque la gente cada vez opta más por traerse sus cosas con neveras, pero siempre se vende algo», explican los patronos mientras cruzan los dedos para que la gente se comporte y no se tenga que suspender alguna pasada, como ocurrió en la jornada de ayer por la mañana con el tramo que discurre entre Tejeda-San Mateo.
Tampoco pueden faltar los fieles. Los madrugadores que hacen lo que sea por ver desde unas vistas privilegiadas el rally. Los que no les importa no tener una autocaravana o una casa rural para pasar la noche, porque en la calle, cuando es una ocasión especial como esta, no se está tan mal. La familia Rivero Santana llegó procedente de Teror a la rotonda de Los Chorros a las ocho de la mañana del viernes. Tienen vistas VIP y eso que solo cuentan con una mesa, una tablet para seguir los tramos, una cocina portátil, sillas de playa y una mini caseta de campaña. «Es el momento en el que estamos más unidos, porque en casa cada uno está en su habitación a su rollo», explica la madre, la culpable de que ahora sus dos hijos sientan el rally como una pasión. «Venían desde que estaban en mi barriga».
Un fin de semana especial marcado por las mil y una historias. Desde los que hacen negocio hasta los que aprovechan para pasar tiempo de calidad en familia. Todo sirve porque no siempre se puede vivir el Mundial de Rally en casa.
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