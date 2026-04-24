RALLY ISLAS CANARIAS
El colapso de caminos aledaños y zonas medioambientales sensibles propicia la suspensión del tramo Tejeda-San Mateo del Rally Islas Canarias
La organización de la prueba advierte a los aficionados de la situación y, tras no atender los avisos, se ve obligada a cancelar la tercera especial de esta 50ª edición
La 50ª edición del Rally Islas Canarias ha sido noticia esta mañana por cuestiones ajenas a lo que es el automovilismo puro y duro, después de tener que cancelar la tercera especial que iba a conectar Tejeda con San Mateo. El motivo de esta suspensión han sido los centenares de coches que estaban en vías secundarias, caminos forestales y zonas de alta sensibilidad medioambiental donde estaba prohibido estacionar.
A pesar de que los vehículos se encontraban completamente fuera del trazado que iban a recorrer los mundialistas, la organización se dio cuenta de la situación desde las 06.00 horas y advirtió a los seguidores de que tenían que quitar sus vehículos de los sitios señalados. Sin embargo, esos avisos no fueron atendidos y se acabó decidiendo que no se disputara ese tramo. Al final, por unos pocos, muchos aficionados que habían cumplido las normas y que habían madrugado para ver la prueba se quedaron sin disfrutarla.
Posibles multas
La organización del Rally Islas Canarias pasará ahora las incidencias acontecidas en el día de hoy y será la Guardia Civil la encargada de actuar en caso de que haya que sancionar. El protocolo de seguridad de la prueba, según la Ley del Deporte, reseña que las posibles multas por sanciones muy graves, que tienen que ver con la suspensión de la competición y el incumplimiento de las normas de seguridad que ponga en peligro la integridad de participantes y aficionados, oscilan entre los 30.001€ y los 600.000 euros. Mientras tanto, las graves, que contemplan el mal estacionamiento en zonas no habilitadas que infringen las medidas de seguridad básicas, van entre los 601€ y los 30.000 euros.
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