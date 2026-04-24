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Horarios y cómo seguir el Rally Islas Canarias 2026 en directo este fin de semana

La competición automovilística celebra su 50 aniversario con etapas decisivas en tramos de Gran Canaria hasta el próximo domingo 26 de abril

La segunda jornada del Rally Islas Canarias 2026, en imágenes

La segunda jornada del Rally Islas Canarias 2026, en imágenes

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La segunda jornada del Rally Islas Canarias 2026, en imágenes / WRC

Mar Molina

Las Palmas de Gran Canaria

El Rally Islas Canarias 2026 avanza hacia sus jornadas finales tras arrancar el pasado jueves con el tradicional shakedown en Santa Brígida. La competición, que se desarrolla hasta el domingo 26 de abril, celebra este año su 50 aniversario, consolidándose como una de las pruebas más destacadas del automovilismo de ámbito nacional e internacional.

Durante este fin de semana, sábado y domingo, se disputarán varias etapas decisivas en diferentes tramos de Gran Canaria, donde se espera una notable presencia de aficionados tanto locales como visitantes.

Un referente del automovilismo

El Rally Islas Canarias forma parte del calendario nacional e internacional y es considerado una de las citas más relevantes del motor. A lo largo de sus cinco décadas de historia, ha reunido a pilotos de primer nivel y ha contribuido a posicionar a Canarias como un destino vinculado al deporte y a los grandes eventos.

La edición de 2026, que se celebra del 23 al 26 de abril, mantiene su atractivo tanto por el nivel de competición como por los exigentes recorridos que atraviesan distintos municipios de la isla.

Horarios y seguimiento en directo

Las etapas del sábado y domingo concentran buena parte de la emoción del rally. Los aficionados podrán seguir la evolución de la prueba a través de retransmisiones en directo y canales oficiales del evento, así como en plataformas especializadas en motor.

Sábado: bucle con la especial más extensa

El sábado, el rally continuará con un recorrido aún más desafiante, destacando la especial más larga del evento:

SS9 Maspalomas 1 (13.47Km) (08:20 horas)

SS10 Arucas – Firgas – Terrario 1 (13.74Km) (09:35 horas)

SS11 Moya – Gáldar 1 (28.90Km) (10:51horas)

SS12 Maspalomas 2 (13.47Km) (14:50 horas)

SS13 Arucas – Firgas – Teror 2 (13.74Km) (16:05 horas)

SS14 Moya – Gáldar 2 (28.90Km) (17:21 horas)

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Cristian Gil Fuentes

Domingo: novedades y la 'Power Stage'

El domingo se reserva para dos tramos inéditos para los equipos del WRC, lo que aumenta la expectación por esta jornada:

SS15 Ingenio – Telde – Valsequillo 1 (25.93Km) (07:35 horas)

SS16 Santa Lucía – Agüimes 1 (13.27Km) (09:05 horas)

SS17 Ingenio – Telde – Valsequillo 2 (25.93Km) (10:50 horas)

SS18 Santa Lucía – Agüimes 2 (Power Stage) (13.27Km) (13:15 horas)

Además del directo del Rally Islas Canarias en www.laprovincia.es, este evento deportivo se puede ver en el canal de televisión DAZN.

Recomendaciones de seguridad

La organización insiste en la importancia de disfrutar del rally con responsabilidad. Se recomienda situarse en zonas habilitadas, respetar las indicaciones de seguridad y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia.

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El Rally Islas Canarias encara así su tramo final con expectación, combinando espectáculo deportivo y una importante movilización de público en la isla.

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