Kaitlin Quevedo dice adiós ante Baptiste

La grancanaria Kaitlin Quevedo, verdugo de la veterana Venus Williams en la primera ronda, no sobrepasó el segundo tramo del Madrid Mutua Open, torneo de categoría WTA 1.000 de Madrid, eliminada por la estadounidense Halley Baptiste por 6-1 y 6-4. La nortemaricana, número 32 del mundo, ya había ganado a la isleña en el único duelo en el que habían coincidido, en un challenger en Florida.

No dio opción Baptiste a la española, invitada por el torneo y ubicada en el puesto 140 de la clasificación WTA, muy lejos de su rival. Su intento de reacción en la segunda manga, en la que estuvo a punto de igualar, no culminó y quedó eliminada.

Kaitlin ha mejorado el papel del pasado año cuando se estancó en la fase previa. La grancanaria, de 20 años, al menos logró entrar en el cuadro principal y ganar un partido. Baptiste, que tardó 80 minutos en resolver el compromiso y que cumple su tercera presencia en Madrid, jugará en dieciseisavos con la italiana Jasmine Paolini.

En otro orden de cosas, el extenista español Rafa Nadal, los futbolistas del Real Madrid Jude Bellingham y Thibaut Courtois y el italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo, disfrutaron ayer jugando un peloteo en la pista de tierra batida montada en el estadio Bernabéu con motivo del Masters 1.000 de Madrid.

Conciertos de música, pista de hielo de patinaje, partidos de la NFL y ahora una pista de tenis de tierra batida. El coliseo blanco ha vuelto a cambiar su cara para, en vez de césped, tener una pista de tenis con la que deleitar a los mejores jugadores del mundo durante su paso por la capital de España y evidenciar su condición de espacio multiusos.

La pista, instalada para entrenamientos, la han querido estrenar Nadal y Courtois, por un lado, con Bellingham y Sinner, por otro. Los cuatro jugaron un peloteo ante la atenta mirada como juez de silla de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

En ese peloteo, que se desarrolló bajo un ambiente muy distendido, estuvo presente el hijo de Rafael Nadal, también llamado Rafa, al que se le vio con una raqueta en la mano jugando entusiasmado con una pelota.

A la inauguración de la pista también acudieron Feliciano López y Garbiñe Muguruza, los dos directores del torneo madrileño, que sigue innovando a nivel organizativo para ofrecer a los tenistas una experiencia más allá del componente puramente deportivo.

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La pista instalada en el Santiago Bernabéu está pensada para que todo aquel tenista del torneo de Madrid que quiera realizar un entrenamiento o tener una foto icónica en el estadio pueda hacerlo de forma voluntaria, previa petición expresa, sin renunciar a la principal sede de entrenamientos actual, la Caja Mágica. También estuvieron presentes en el estreno de la pista del estadio del Real Madrid la tenista polaca Iga Swiatek y la futbolista colombiana del conjunto blanco Linda Caicedo. La pista estará disponible hasta el 30 de abril «para que las grandes estrellas de los circuitos ATP y WTA puedan disfrutar de la experiencia de entrenar en uno de los grandes templos del deporte mundial», según la organización.