El Molina Sport abre la defensa de su título liguero ante el Espanya mallorquín

Arranca la hora de la verdad. El Molina Sport arranca como líder invicto de la Liga Élite el playoff por el título, inaugurando la serie de semifinales al mejor de tres partidos con duelo fratricida este sábado (19.00 horas), en el Poliesportiu Joan Segui de Palma de Mallorca, ante un Espanya con los exjugadores amarillos Josep Tomàs y Edu Cabalin en sus filas.

Los baleares terminaron la fase regular con 33 puntos en su casillero, por 54 de los grancanarios, tras acumular 10 victorias, dos empates y seis derrotas, de las cuales dos se produjeron a manos de los grancanarios, que se impusieron por 4-8 en la segunda jornada y por un igualado 4-3 en la undécima.

Máximo goleador de la Liga Élite

Mientras el Molina es el máximo goleador de la competición con 144 dianas, los baleares son el tercer equipo más realizador con 82. En el frente de ataque grancanario destacan con dobles dígitos goleadores Kevin Mooney (34), Mario Diez (24), Jan Andrysek (22), Alex Pérez (21), Chuck Baldwin (12) y Gonzalo Jiménez (10); mientras que en el cuadro mallorquín destacan en este apartado Mikulas Skoupy (22), Philippe Boudreault (12), Samuel Cidade (11) y Edu Cabalin (11).

También se ha mostrado superior el cuadro grancanario al balear en la portería, donde los amarillos son el segundo equipo menos goleado con 69 tantos encajados, mientras que el Espanya ha recibido 77 goles.

Afectados por la fase de ascenso a la Superliga de voleibol

El Molina Sport, no obstante, se ha visto obligado durante su preparación del playoff a tener que alterar sus horarios de entrenamientos con motivo de la celebración de la fase de ascenso a la Superliga de Voleibol Masculina que se celebra en su su casa, el Polideportivo Carlos García San Román, lo que afecta a su dinámica de trabajo que les ha traído hasta el playoff, en el que defienden su corona de capitán, tras cerrar una fase regular perfecta con un pleno de triunfos.

El equipo se repuso tras caer en la Supercopa por los penaltis ante el CPLV Caja Rural de Valladolid, en un torneo en el que los canarios también se impusieron en semifinales al propio Espanya; y lo hizo a lo grande, ganando la Copa del Rey con un trabajado triunfo ante el Rubí Cent Patins (1-0).

Tordera: “El Espanya siempre es un rival a tener en cuenta”

El guardameta internacional del Molina Sport, Javier Tordera, recuerda que el Espanya es “uno de los equipos a batir durante estos últimos años, porque hemos jugado en varias ocasiones durante esta temporada, es un gran equipo muy a tener en cuenta, con exjugadores nuestros y gente más veterana como puedan ser Phil o Jean Paul, además de grandes fichajes como el de Skoupy, a parte de la portería, donde tienen dos grandes porteros”.

El vallisoletano considera que los amarillos “nos hemos ganado un nombre en esta Liga Élite, somos el Molina Sport por algo, por esa capacidad que tenemos para sobreponernos a cualquier equipo, hemos respondido siempre bien en las grandes ocasiones y estoy seguro que este año no será diferente”.

En su mente sólo cabe “ir a por el último título de la temporada que nos queda, que es la Liga Élite, porque aunque venimos de ganar recientemente la Copa del Rey, seguimos siendo actualmente los campeones de liga y queremos el siguiente”.

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En cuanto al estado físico de la plantilla, Tordera señala que “estamos muy bien todos, sin ninguna lesión, aunque ya sabemos que estamos a final de temporada y todos los equipos llegamos un poco más cansados, sobre todo mentalmente y después del parón, es cierto que físicamente nos va a costar un poco arrancar de nuevo esos motores, pero al ser un playoff no vamos a tardar mucho en hacerlo, porque aquí todo cuenta”.