Ogier arrebata el liderato a Katsuta tras imponerse en la segunda y en la cuarta especial del Rally Islas Canarias

Sorpasso a las primeras de cambio con el regreso a la montaña en la segunda jornada del Rally Islas Canarias - Rally de España, tras completarse dos de las tres especiales previstas para esta mañana.

La FIA se vio obligada a suspender la tercera especial Tejeda - San Mateo al encontrarse estacionados un centenar de vehículos en la zona de los Llanos de la Pez, incumpliendo la prohibición puesta como condición por el Cabildo, como medida de protección del medio ambiente. La imposibilidad de retirar los vehículos a tiempo, obligó a la organización a renunciar a dicha especial, trabajando en la retirada de los vehículos para que esta tarde se pueda correr sin incidentes por dicho tramo en la que será la sexta especial de la carrera.

Cambio de líder

El francés Sébastien Ogier arrebató a su compañero de equipo y líder del Mundial, Takamoto Katsuta, el liderato del Rally Islas Canarias, tras una exhibición en la segunda especial entre Valleseco y Artenara (07:38.2) y en la cuarta entre Mogán y La Aldea (12:24.5).

Toyota mantiene su dictadura sobre el asfalto grancanario con sus cinco pilotos comandando la general, siendo el español Dani Sordo, el mejor de los Hyundai y del resto de pilotos del Rally1, como demuestran sus dos sextos puestos en las dos especiales disputadas en el día de hoy.

Trompo de Armstrong

Destacar el trompo sufrido por el irlandés Jon Armstrong con su Ford Puma en la vertiginosa bajada hacia La Aldea, que a pesar de no sufrir daños en el vehículo, le hizo perder un tiempo importante que fue aprovechado por Leo Rossel, el mejor de los Rally2, para superarle en la clasificación general del Rally Islas Canarias.

Entre los españoles de la categoría de plata ha brillado con luz propia el asturiano Alejandro Cachón, que ha logrado colocarse el tercero de su categoría, por detrás de los hermanos Rossel con su Toyota.

La fiesta se traslada a la tarde

La competición se retoma esta tarde con cuatro nuevas especiales: