RALLY ISLAS CANARIAS
Sébastien Ogier domina con mano de hierro el Rally Islas Canarias 2026 al término de la segunda jornada
El piloto francés de Toyota prolonga sus buenas sensaciones de la mañana y consigue cuatro de los seis scratchs en las pruebas disputadas
Excepcional actuación del piloto francés, nueve veces campeón del mundo de rallys, Sébastien Ogier, que ha cuajado una jornada casi perfecta, logrando el mejor tiempo en cuatro de las seis pruebas disputadas, lo que le ha valido para colocarse como el líder del 50ª Rally Islas Canarias - Rally de España, con 8,9 segundos de ventaja sobre su compañero Oliver Solberg, que logró arrebatarle el scratch en la quinta especial.
Tercero es Sami Pajari, que ha quitado la tercera plaza sobre la bocina a su compañero Elfyn Evans en la última prueba del día, durante la Súper Especial del Estadio de Gran Canaria.
Nuevos problemas para Armstrong
A pesar de su corto recorrido, el recinto de Siete Palmas también le ha costado caro a Jon Armstrong, que afrontaba la prueba con problemas en su transmisión, perdiendo un tiempo precioso que le ha llevado a perder su posición en la general absoluta en favor del más rápido de los Rally2, Yohan Rossel, que pasa a ser décimo.
Buen papel de los españoles
Por su parte, el único piloto español de Rally1, Dani Sordo, se mantiene sexto, como el mejor de los Hyundai por delante de sus compañeros Adrien Fourmaux y Thierry Neville.
En los Rally2, espectacular el rendimiento ofrecido por Alejandro Cachón, que termina la jornada arrebatándole a Leo Rossel la segunda plaza de su categoría.
Tercera jornada en la Isla Redonda
El Rally Islas Canarias entra maána en su tercer día grande con seis nuevas especiales para hacer las delicias de los aficionados:
- Novena especial: Maspalomas (13,47 km)
- 10ª especial: Arucas-Firgas-Teror (13.74 km)
- 11ª especial: Moya-Gáldar (28,90 km)
- 12ª especial: Maspalomas 2 (13,47 km)
- 13ª especial: Arucas-Firgas-Teror 2 (13,74 km)
- 14ª especial: Moya-Gáldar 2 (28,90 km)
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