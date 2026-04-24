Vacaciones en el Rally Islas Canarias a más de 6.000 kilómetros de casa para animar a Sami Pajari

Vacaciones de verano en abril y a más de 6.000 kilómetros de casa por pura pasión al motor. El Rally Islas Canarias sigue su curso con la disputa de los pilotos más importantes del planeta por convertirse en campeones del mundo. Aun así, detrás de esas laderas, curvas y zonas altas en las que se sitúan los aficionados hay muchas historias que tienen en común el llevar a cabo un esfuerzo para poder estar presentes en un instante único. Ese amor por el automovilismo ha llevado, por ejemplo, a Minna Hukkanen y Petri Oksanen, un matrimonio finlandés, a cuadrar fechas para intentar presenciar la primera victoria en la máxima categoría del WRC a su compatriota Sami Pajari.

«Ojalá pueda ganar Sami, pero lo va a tener difícil. Este año el Mundial está muy igualado y todos los Toyota van fuertes, no hay más que mirar la clasificación. Takamoto Katsuta, por ejemplo, que es el líder del campeonato, está muy bien también, así que veremos; ojalá que pueda ganar aquí en el Islas Canarias, sería muy especial para nosotros», relataba Petri Oksanen durante la especial celebrada en el Estadio de Gran Canaria.

Miles de kilómetros para una primera vez

Para aterrizar en Gran Canaria, la pareja hizo un viaje larguísimo, ya que, tal como explicaba Minna Hukkanen, viven en una ciudad que está «en el medio de Finlandia, por lo que tuvimos que ir primero hasta Helsinki. Luego volamos hasta Estocolmo y de ahí ya cogimos un avión para venir. Tuvimos suerte de poder encontrar una buena conexión para llegar». De hecho, han hecho coincidir sus periodos estivales con las fechas de la prueba para no perdérsela, aunque no es la primera vez que tomaban la Isla como destino: «Habíamos estado tres veces aquí, pero es la primera vez que venimos por el rally. Como somos muy aficionados al motor, hemos cuadrado nuestras vacaciones y aquí estamos. Nos estamos moviendo entre tramos en guagua; mañana vamos a ver dos y el domingo otros dos. Es muy especial seguirlo todo de cerca», contaba Minna.

En ese sentido, el Islas Canarias es su estreno en el Mundial porque, aunque ya habían estado en otras pruebas en territorio finlandés, es la primera vez que «vemos en directo el Campeonato del mundo. Mi hobby es el rally y en Finlandia hemos ido a unos cuantos», remarcaba Petri antes de que Minna, su mujer, destacase que le encanta Gran Canaria: «La Isla es hermosa. Se respira mucha calma y nos enamora. Creo que traer el Mundial aquí es un acierto porque lo que hemos visto hasta ahora es una fiesta», argumentaba.

Amor por Kankkunen y por el motor

Más allá de todo eso, Minna y Petri también comentaron el fervor de la afición local por un mito del asfalto como Juha Kankkunen. Y es que el cuatro veces campeón del mundo de rally es uno de los más aclamados en todos los encuentros con los seguidores, que también guardan en sus memorias las pasadas del finés en ediciones anteriores del Rally Islas Canarias. «Es bueno que amen a Juha, aunque no sabría decirle por qué le quieren tanto. Hay muchos corredores fineses que han ganado en el Mundial, aunque es cierto que Kankkunen es el que más títulos ha ganado junto con Tommi Makinen. Nos alegra saber que aquí le quieren mucho también».

El mundo del motor siempre está lleno de sorpresas, hasta el punto de convertir un viaje repetido en varias ocasiones en otro especial, en otra manera de ver el destino con la idea de contemplar a los grandes del rally batirse en el cuerpo a cuerpo por todo un Mundial. Minna y Petri han recorrido una gran cantidad de kilómetros para encontrarse con una Isla que aman y en la que, además, se celebra una prueba que enamora al planeta. Por eso, muchas veces no importa lo cansado del viaje o lo lejos que uno esté de casa, lo más importante es el propósito de ese trayecto y, en este caso, no es otro que el de poder vivir en primera persona cómo es una cita mundialista.