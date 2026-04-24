La Vela Latina Canaria arranca su temporada 2026 con un intenso fin de semana de doble jornada

La Vela Latina Canaria vuelve a surcar la bahía de Las Palmas de Gran Canaria este fin de semana con el inicio oficial de la temporada 2026, que arrancará con una doble cita cargada de emoción y expectación para la afición botera.

El pistoletazo de salida lo dará el Concurso de Apertura Autoridad Portuaria – Fundación Puertos de Las Palmas, primera prueba de la Copa Cabildo de Gran Canaria, que se celebrará este sábado 25 de abril a partir de las 17:00 horas. Un formato de regata tipo concurso, con balizas en el campo de regatas, que permite acercar aún más la competición al público y aumenta la exigencia técnica para las tripulaciones.

El orden de salida ya está definido y lo abrirá el Villa de Teror Munchitos, seguido del Viajes Insular Arenales Canaluz. En tercera posición partirá el Spar Guerra del Río, mientras que el Hospital La Paloma Pueblo Guanche lo hará en cuarto lugar.

A continuación, tomarán la salida el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes (5º) y el Chacalote Comercial Sanrob (6º), seguidos del Minerva Idamar Atlantic (7º) y el Porteño Siscocan (8º). Cerrarán el orden de salida el Villa de Agüimes Ybarra (9º), el Portuarios Puertos de Las Palmas (10º) y el Disa Roque Nublo ULPGC (11º).

La actividad continuará el domingo 26 de abril a las 12:00 horas con el inicio del Campeonato Aguas de Teror, la competición más importante del calendario de la Vela Latina Canaria, que volverá a reunir a los once botes de la flota en una temporada que se presenta especialmente competitiva.

La primera jornada ya tiene definidas sus tradicionales pegas. El Disa Roque Nublo ULPGC se enfrentará al Hospital La Paloma Pueblo Guanche en una de las pegas más destacadas, mientras que el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes se medirá al Viajes Insular Arenales Canaluz.

Además, el Portuarios Puertos de Las Palmas pegará con el Porteño Siscocan, el Villa de Agüimes Ybarra lo hará frente al Villa de Teror Munchitos y el Chacalote Comercial Sanrob pegará con el Spar Guerra del Río, en otra de las pegas destacadas. En esta primera jornada descansará el Minerva Idamar Atlantic.

Como es habitual, la Federación de Vela Latina Canaria de Botes habilitará el dispositivo de seguridad para el seguimiento de las regatas por tierra, con el cierre de dos carriles de la Avenida Marítima para facilitar el acceso y la movilidad de los aficionados. Asimismo, se pondrá en marcha el servicio gratuito de Guaguas Municipales y se ofrecerá la retransmisión en directo de ambas jornadas a través de las redes sociales oficiales de la Federación, permitiendo seguir cada detalle de la competición.

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Tras semanas de ajustes organizativos y el aplazamiento inicial por causas climatológicas, la flota botera encara por fin el inicio de una nueva temporada en la que tradición, rivalidad y espectáculo volverán a ser protagonistas en el campo de regatas capitalino.