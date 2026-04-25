El Almogarén se proclama campeón de la Copa Fundación La Caja de Canarias

El Almogarén consigue llevarse una final muy pareja hasta las últimas sillas para proclamarse nuevo campeón de la Copa Fundación La Caja de Canarias. Un Ismael Déniz entre lágrimas, que ha sufrido durante la temporada varias lesiones, consiguió tumbar a Alberto Zamora para que su hermano Álvaro Déniz sumara el punto definitivo para su equipo.

El inicio de la luchada fue como se preveía. Igualdad en las primeras sillas y reparto de puntos para cada uno. Dani Jiménez, luchador cadete del Unión Gáldar, dio la primera sorpresa para su equipo al eliminar por menor número de amonestaciones al destacado Kevin Hernández para colocar el 2-3. En la siguiente entre Mansour Sonko, destacado C del Unión Gáldar, y Sony Santana el luchador visitante se llevó el punto para su equipo colocando el 2-4.

A partir de ahí, el Almogarén comenzó a sacar a sus destacados y volvió a igualar la luchada. Del 5-5 al 9-9 y el Municipal de Vecindario no dejaba de alentar a ambos equipos que estaban dando muchísimo espectáculo en la final de la Copa Fundación La Caja de Canarias de Primera Categoría. Era Álvaro Déniz el que colocaba la ventaja para su equipo al tirar al destacado C Juan Jesús Martín "Juancho" y en el marcador se colocaba el 10-9.

Para dar un aliento al Unión Gáldar Alejandro Mendoza consiguió derrotar a Cristo Hernández "Pollo del Callejón VI", aprovechando las amonestaciones y que la primera se la llevó, para igualar la luchada 10-10 y que fuera el puntal A de su equipo quien tuviera la responsabilidad de decantar la balanza.

Era el turno de Alberto Zamora. Con el empate ante Ismael Déniz, la responsabilidad del Unión Gáldar recaía en su puntal para eliminar a uno de los baluartes del conjunto de Valsequillo. Zamora perdía el agarre en la lucha y el puntal C del Almogarén lograba llevarlo a la arena para colocar el 11-10 para su equipo y poner a su equipo a un paso de la Copa Fundación La Caja de Canarias.

El destacado B Alejandro Mendoza, que perdió la primera ante Álvaro, era el único en pie para el conjunto del norte de Gran Canaria. Enfrente Álvaro Déniz e Ismael Déniz. El puntal B del Almogarén evitó la sorpresa y tumbo a Alejandro Mendoza para colocar el definitivo 12-10 y proclamar a su equipo como campeón de la Copa Fundación La Caja de Canarias.

De este modo, el Almogarén evita el doblete del Unión Gáldar, que ya había ganado en la final de la Liga Cabildo de Gran Canaria al equipo de Valsequillo, y suma un nuevo título a sus vitrinas. Los hermanos Déniz suman un nuevo título de la Copa Fundación La Caja de Canarias a sus vitrinas. Y, además, Álvaro Déniz se consagró como máximo tumbador de la Primera Categoría.