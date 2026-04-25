Dieter Comhair y Lucy Charles ganan el Volcano Triathlon 2026 en Lanzarote

La isla de Lanzarote volvió a situarse en el foco del deporte internacional con la celebración de la 42ª edición del Club La Santa Volcano Triathlon. La competición, considerada una de las citas destacadas del calendario nacional, reunió a más de 350 triatletas procedentes de 25 países, lo que confirma su consolidación como evento de referencia desde su creación en 1984.

En esta edición, el triunfo fue para el belga Dieter Comhair en categoría masculina, con un tiempo de 1:52:53, y para la británica Lucy Charles en categoría femenina, que completó la prueba en 2:04:18.

Un recorrido exigente de distancia olímpica

El Volcano Triathlon forma parte del calendario oficial de la Federación Española de Triatlón, lo que refuerza su prestigio deportivo. La prueba se disputa bajo el formato olímpico, que incluye 1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie.

Anne Haug, Lucy Charles y Lydia Dant en la Volcano 2026 / La Provincia

La jornada comenzó a las 08:00 horas en la laguna de agua salada de Club La Santa. En el segmento de natación, la igualdad fue la tónica general, con Comhair y Charles liderando sus respectivas categorías desde el inicio.

Durante el tramo ciclista, que recorrió zonas como Famara y Teguise, comenzaron a definirse las posiciones. En la categoría masculina, Comhair mantuvo el liderazgo, seguido de cerca por Laurens Verluyten y Daniel Baekkegard.

En la prueba femenina, Lucy Charles logró abrir una diferencia considerable respecto a su principal rival, Anne Haug, superando los cinco minutos de ventaja en este tramo.

La carrera a pie decide el podio

El último segmento, los 10 kilómetros de carrera a pie por Tinajo, fue determinante para definir el podio final. Comhair cruzó la meta en primera posición, seguido por Daniel Baekkegard y Laurens Verluyten, que completaron el podio masculino.

En la categoría femenina, Lucy Charles confirmó su dominio y se alzó con la victoria. Anne Haug finalizó en segunda posición, a tan solo un minuto, mientras que Lydia Dant ocupó el tercer lugar.

RESULTADOS:

Categoría masculina:

DIETER COMHAIR (BEL) – 1:52:53 DANIEL BAEKKEGARD (DEN) – +1:05 LAURENS VERLUYTEN (BEL) – +2:36

Categoría femenina:

LUCY CHARLES (UK) – 2:04:18 ANNE HAUG (GER) – +1:35 LYDIA DANT (UK) – +9:58

Fomento del deporte base con Volcano Kids

La programación del evento incluyó también la celebración de la prueba Volcano Kids, que tuvo lugar en la víspera y contó con la participación de más de 40 niños y jóvenes. Esta iniciativa busca promover los valores del deporte y la actividad física desde edades tempranas, fomentando hábitos saludables y la participación.

El éxito organizativo del Volcano Triathlon ha sido posible gracias a la colaboración de diversas instituciones, entre ellas el Cabildo de Lanzarote, Turismo de Lanzarote, Lanzarote Sports Destination, así como los ayuntamientos de Teguise y Tinajo y el Gobierno de Canarias.

Además, el respaldo de entidades deportivas como la Federación Española de Triatlón y la Federación Canaria de Triatlón ha sido clave para el desarrollo de la prueba.

Próximas citas deportivas en la isla

Tras la celebración de esta 42ª edición, la atención se dirige ahora hacia el IRONMAN Lanzarote, que tendrá lugar el próximo 23 de mayo y que es considerado uno de los más antiguos de Europa dentro de su circuito.

La organización anunciará próximamente la fecha de la 43ª edición del Volcano Triathlon, que continuará reforzando el papel de Lanzarote como destino deportivo internacional.

En conjunto, la prueba vuelve a demostrar la capacidad de la isla para acoger eventos de alto nivel, combinando deporte, turismo y proyección exterior.