Elfyn Evans y Oliver Solberg meten presión a Sébastien Ogier, que se mantiene líder en el Rally Islas Canarias

Toyota sigue imponiendo su dictadura en el Rally Islas Canarias - Rally de España, aunque a diferencia de lo que sucedió el curso pasado, en el que Kalle Rovanpera se hizo con casi todos los scratchs del recorrido, en esta ocasión, la alegría va por barrios, aunque con la marca nipona siempre como protagonista.

Al término de la bucle matinal, en la que se han corrido tres nuevas etapas de la carrera, el protagonismo se ha repartido entre el británico Elfyn Evans, que recuperaba la tercera plaza en la general, tras marcar el mejor tiempo en las dos primeras especiales del día, marcando un tiempo de 06:42.3 en la etapa nueve en Maspalomas y de 08:07.4, en la 10ª, Arucas-Firgas-Teror. Y por otra parte, el sueco Oliver Solberg, que lograba su segundo scratch en el Rally Islas Canarias, tras imponerse en la etapa 11ª, entre Moya y Gáldar, con un tiempo de 17:14.7.

La lluvia, el juez matinal

La lluvia ha ejercido de jurado en una jornada matinal en la que el nueve veces campeón del mundo, Sébastien Ogier, ha sido capaz de administrar su ventaja de la segunda jornada, para mantener su liderato, con 5.3 segundos de ventaja sobre Solberg y de 18.2 segundos sobre Evans.

La tercera jornada del Rally Islas Canarias 2026, en imágenes / Eduardo Viera/motoractualidad.es

Retroceso clasificatorio para Sordo

No le han ido demasiado bien las cosas al único piloto español de Rally1, Dani Sordo, que ha perdido la sexta posición en la general en favor de su compañero Adrien Fourmaux, más sólido que el cántabro durante toda la mañana, aunque se mantiene por delante de su otro compañero en Hyundai, Thierry Neuville.

Cachón sigue a la estela de Yohan Rossel en el Rally2

En cuanto a la clasificación de los pilotos de Rally2, sigue siendo el más rápido con su Lancia, Yohan Rossel, que tiene justo por detrás al asturiano Alejandro Cachón, que perdió varios segundos de oro por la lluvia en la novena especial. Tercero, a cuatro segundos del español, se sitúa Leo Rossel.

Accidente del piloto Philips Allen en el Rally Islas Canarias 2026 / Edu Viera / motoractualidad.es

Accidente de Phil Evans

Destacar el accidente sufrido por el británico Phil Evans, que perdió en Artenara el control de su Toyota por el efecto de la lluvia y se chocó contra el guardarail, no pudiendo completar el tramo de la décima especial.