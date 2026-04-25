Un gran Solberg aprieta a Ogier en la última especial del sábado del Rally Islas Canarias
El piloto sueco recorta diferencias en el Moya–Gáldar y Ogier mantiene el liderato con menos margen antes de la última jornada
La última especial de la jornada del sábado, Moya–Gáldar, dejó movimiento en la pelea por la general y confirmó el ritmo superior de los Toyota en el Rally Islas Canarias 2026. Sébastien Ogier cerró el día manteniendo el liderato, aunque con menos margen después del gran tiempo firmado por Oliver Solberg, el más rápido del tramo.
La especial comenzó con problemas para Jon Armstrong. El piloto de Ford se salió de la carretera, perdió casi dos minutos y completó el tramo con un 19:26.9. Afortunadamente, tanto él como su copiloto salieron ilesos y los daños parecen limitarse a la carrocería. Su compañero Josh McErlean sí pudo mejorar la primera referencia, marcando un 17:34.2 y rebajando de forma clara su registro de la mañana.
Dani Sordo, el más lento de los Hyundai
Entre los Hyundai, Thierry Neuville fue el primero en cruzar la meta y mejoró a los Ford con un 17:21.4. Adrien Fourmaux fue el mejor de la marca coreana, con un 17:20.0, también por debajo de su tiempo matinal. Dani Sordo completó la especial con un discreto 17:25.2, quedando como el más lento de los tres Hyundai Rally1 en el tramo.
A partir de ahí, los Toyota volvieron a marcar la diferencia. Takamoto Katsuta fue el primero en rebajar claramente la referencia, con un 17:09.9, antes de que Sami Pajari mejorara su crono por un segundo y se colocara líder provisional con un 17:08.9. Poco después, Elfyn Evans dio otro paso adelante con un 17:05.5, 1,4 segundos más rápido que el finlandés.
Solberg aprieta a Ogier
El mejor tiempo llegó de la mano de Oliver Solberg. El sueco firmó un 17:01.9, un registro que le permitió ganar la especial y recortar diferencias con Ogier en la general. El francés respondió con un buen tiempo, pero insuficiente para pelear por el tramo: se quedó a 1,04 segundos de Solberg.
Con este resultado, Ogier cierra el sábado al frente de la general con un acumulado de 1:58:05.7, aunque con Solberg ya a solo 3,8 segundos antes de la última jornada. Evans se mantiene tercero, a 18,1 segundos.
Dominio francés en Rally 2
En Rally2, los hermanos Rossel marcaron la pauta en el tramo. Leo Rossel fue el más rápido de la categoría en el Moya–Gáldar con un 17:44.3, seguido por Yohan Rossel, a 3,1 segundos. El español Alejandro Cachón cerró la especial como cuarto Rally2, con un 17:49.2. En la general, Yohan Rossel mantiene el liderato con un acumulado de 2:03:00.7, con Cachón segundo a 27,5 segundos y Leo Rossel tercero, a solo dos décimas del piloto español.
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