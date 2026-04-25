Ogier resiste el 'fuego amigo' de Solberg en la penúltima jornada del Rally Islas Canarias

Quien tuvo retuvo. Sébastien Ogier, con Vicent Landais a su lado en su efectivo Toyota GR Yaris Rally1, sigue exhibiendo en la edición número 50 del Rally Islas Canarias-Rally de España esa maestría que le ha llevado a contar con nueve entorchados mundialistas en su palmarés. El veterano piloto francés llega a la última jornada de la prueba grancanaria, la quinta prueba del Campeonato del Mundo 2026, en lo más alto de la clasificación. Defendió con uñas y dientes su liderato ante los ataques de dos de sus compañeros de equipo en la segunda etapa: Oliver Solberg-Elliot Edmondson y Elfyn Evans-Scott Martin.

Estos últimos, en las especiales de Arucas y Moya, bajo una llovizna y un asfalto muy deslizante, restaban segundos al galo. El sueco y el galés se repartían los 'scratchs' en los seis tramos del día. Nada cambiaba. El dominio de las formaciones de la marca japonesa cotinúa resultando aplastante, copando el 'top 5' y con una bonita guerra sin cuartel entre sus componentes. De cara al definitivo domingo, con cuatro especiales por delante, Ogier parte con una diferencia de 3.8 segundos frente a Solberg y 18.1 de Evans

El sábado arrancó con unas carreteras afectadas por la fina lluvia, donde se movía como pez en el agua el británico Evans. Marcaba dos mejores tiempos consecutivos escalando a la tercera plaza, de la que desbancaba a Sami Pajari, reduciendo diferencia con Ogier a 18.2 segundos y, sobre todo con el segundo, Solberg. El nórdico, en una actuación impecable reducía a 5.3 segundos su desventaja con el líder después de que en la etapa del viernes acabara a 8.9.

Tras este trío, que se afianzaba en las plazas de podio, se abría una pugna emocionante entre los otros dos miembros del equipo mundialista de Toyotas. Sami Pajari se veía presionado por el japonés Takamoto Katsuta, pero se distanciaba a 49.8 tras equivocarse en la rotonda del casco de Moya al realizar un giro más y dejarse unos valiosos segundos.

La tercera jornada del Rally Islas Canarias 2026, en imágenes / Eduardo Viera/motoractualidad.es

Adrien Fourmoaux y Alexandre Coria, con el Hyundai i20 N Rally1, volaban sobre el piso delicado del inicio de la segunda etapa y arrebatan la sexta plaza a los españoles Dani Sordo y Cándido Carrera, compañeros de equipo. La distancia entre ambos se situaba en 19.7 segundos a favor el galo. El cántabro perdía efectividad en esta jornada, pues además de ser superado en los tramos por Fourmoaux por detrás sentía el aliento de otra formación de Hyundai, Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe, que los tenían situados a solo cuatro segundos. El equipo Ford Motosport, con las duplas Joshua Mcerlean-Eoin Treacy y Jon Armstrong-Shane Burne, con sendos Puma Rally1, completaban el 'top 10'.

La segunda y última sección del día, con nuevas pasadas por los tramos de Maspalomas, Arucas y Moya, se iba a disputar con un tiempo soleado y un asfalto seco, sin que la clasificación sufriera cambios en sus diez primeras posiciones.

Ogier y Landais parten este domingo como líderes hacia la última jornada, tras finalizar la penúltima etapa con una leve ventaja de 3.8 segundos con respecto a la dupla Solberg-Edmondson, que atacó de forma fratricida hasta tal punto de llegar a igualar a la décima, como ocurría en la segunda pasada por Arucas.

Solberg marcó tres 'scratchs', mientras que Evan se hacía con los otros tres, de un total de seis. El británico se establece provisionalmente en la última plaza del podio a 18.1 segundos del líder. Por detrás, Sami Pajari y Marko Salminen están manteniendo a raya al japonés Takamoto Katsuta-Aaron Johnston, a los que superan por 10.4 segundos tras arrebatarles la cuarta plaza. El japonés, si mantiene esa posición, seguiría liderando el Mundial tras cinco citas.

Soberbia segunda jornada de Adrien Fourmoaux y Alexandre Coria al doblegar a los españoles Dani Sordo y Cándido Carrera, en 31.8 segundos. El francés comanda a la escuadra mundialista de Hyundai, dado que tras Sordo, séptimo, se sitúan Neuville y Wydaeghe, octavos a dos segundos del español.

Sin cambios en la novena posición. Esta recae en Joshua Mcerlean-Eoin Treacy a 3:53.8 del primero. El perjudicado de la jornada fue su compañero de equipo Jon Armstrong, que perdía la décima plaza y caída estrepitosamente hasta ceder 6:04.8 con respecto a Ogier. El irlandés se salía de la carretera en el tramo de Moya –último de la etapa-; quedaba atrapado con los bajos de su coche, siendo ayudado por aficionados para volver al asfalto y perdiendo en ello unos dos minutos.

WRC2

En WRC2, abrumador dominio de Yohan Rossel y Arnaud Dunand con el Lancia Ypsilon HF Rally2, quienes han controlado con maestría a sus adversarios, dosificando su ventaja a pesar de que los 'scratchs' los marcaban otros pero siempre con los franceses muy cerca. El equipo galo se hacía con la décima plaza en detrimento de Armstrong, cediendo 4:55.0, tiempo con el que supera en 27.5 segundos a los españoles Alejandro Cachón y Borja Rozada, Toyota GR Yaris Rally2, que son segundos de esta división y undécimos de la general a 5:22.5. Estos último lideran el apartado de WRC2 Challenger, con escasas dos décimas sobre Léo Rossel y Guillaume Mercoiret (Citroën C3 Rally2), segundos, en un duelo no apto para cardiacos.

Destacar la gran actuación, con cronos muy destacados, de los equipos Eric Camilli-Thibault de la Haye (Skoda Fabia Rally2); Roberto Daprá-Luca Guglielmentti (Skoda Fabia Rally2); los campeones de Europa Nicolay Gryazin-Konstantin Aleksandrov (Lancia Ypsilon HF Rally2) y los españoles Jan Solans-Rodrigo SanJuan (Skoda Fabia Rally2).

Los británicos Philips Allen y Craig Drew (Toyota GR Yaris) tuvieron una fuerte salida de carretera en la zona de Arteara, en la que dañaron irreparablemente su coche, teniendo que retirarse cuando iban en una trayectoria positiva. El mismo camino del abandono tomaron los franceses Adrien Mosca y Julie Ambland (Toyota GR Yaris Rally2) por un golpe en la especial de Moya, bajo una leve llovizna.

Los canarios

En cuanto a los canarios, Enrique Cruz y Yeray Mujica (Toyota GR Yaris Rally2) marchan octavos a 1:42.1 segundos del líder de WRC2. Armide Martín y Eduardo González (Skoda Fabia Rally2) y el paraguayo Diego Domínguez con el grancanario Rogelio Peñate (Toyota Yaris) están más retrasados en la clasficiación de esta división.

En WRC3, idera el dúo Timek Ambramowski-Jakub Wróbel, con Ford, por delante de los españoles Gil Mendrado y Adrían Pérez (Ford Fiesta Rally3), ocupando la tercera plaza s Ghjuvanni Rossi-Kylian Sarmezan (Ford Fiesta). El lanzaroteño Raúl Hernández y José Murados (Ford Fiesta) tuvo un percance en el tramo de Moya, con un leve golpe que dañó la chapa y la llanta trasera derecha, cediendo casi un minuto, por lo que ha perdido posiciones.

En Rally4, la primera plaza la ocupa para Alejandro Martín y Armando Rivero con el Renault Clio, seguidos de Álvaro Santana y Raúl Sánchez (Peugeot 208) y de Nicolás Castellano-Gerardo Caballero (Renault Clio). En el apartado de Rally5, Pedro Peñate-Fátima Toledo (Renault Clio) marchan líderes, seguidos de Rafael Olivero-Iván Trujillo (Renault Clio).