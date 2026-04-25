Así trabaja la Guardia Civil para velar por la seguridad del Rally Islas Canarias desde el aire

Un ojo desde las alturas. El Rally Islas Canarias vigilado desde el aire para mantener la seguridad de una prueba mundialista al detalle. La Guardia Civil tiene un papel especial y crucial durante la celebración de la 50ª edición de la prueba señera del motor en archipiélago y que, desde el año pasado, forma parte del calendario oficial del WRC. A través de su propio helicóptero, rastrea las zonas de los tramos para salvaguardar el correcto desarrollo de la competición, así como para mantener a salvo a los miles de aficionados que se dan cita en los distintos rincones de la geografía grancanaria, sobre los que se posicionan para ver pasar los coches. Sin embargo, el operativo y sus cometidos no son tan sencillos como parece.

El capitán y jefe de la unidad aérea de Fuerteventura, Juan Carlos López, acompañado por el sargento primero Alberto Luna y el mecánico Pedro Antonio Torres, sobrevuelan las carreteras isleñas con el objetivo de que las zonas sean completamente seguras. En ese sentido, revisan los vehículos de particulares que están mal estacionados, como ocurrió a primera hora de la jornada del viernes y en la que se acabaron movilizando más de 60 coches. Además, vigilan que los aficionados estén correctamente situados y seguros, evitando que pongan en peligro sus vidas, la de los pilotos o el propio desarrollo de las etapas, ya que hay lugares donde el riesgo de desprendimiento es elevado. Todo ello, más allá del resto de cuestiones que tienen que ver con la seguridad ciudadana.

El Rally Islas Canarias 2026, visto desde el aire en Gran Canaria / José Carlos Guerra

Una actuación medida

El helicóptero de la Guardia Civil trae consigo una cámara que cuenta con un alcance de entre 10 y 15 millas (entre 16 y 24 kilómetros) en condiciones óptimas de visibilidad, que es controlada por el propio mecánico, que a su vez ejerce también de operador. Mediante un joystick, van peinando los puntos de rastreo y aseguran que se mantenga el orden. Dicha cámara se maneja mediante un sistema denominado Flir y cuenta con infrarrojos, lo que les permite trabajar de noche y puede detectar el calor, un aspecto que les ayuda a identificar personas y vehículos. Asimismo, tal como explica el capitán Juan Carlos López, la nave tiene la capacidad de «emitir en directo gracias a un maletín de transmisión portátil. Eso solo lo tenemos en el helicóptero de la Guardia Civil de Las Palmas y en la de Tenerife, una cuestión que nos permite tomar decisiones en vivo para intervenir en cualquier tipo de caso de forma eficaz y en el menor tiempo posible».

La actuación del cuerpo de seguridad va a depender del tipo de incidencia que se produzca, ya que se realiza la comunicación con el mando para que se «movilice el medio adecuado: si se trata de un dron no identificado, se movilizan los equipos Pegaso para que identifiquen al operador. Si es un incidente en tierra, como una aglomeración de personas que se acumulan en una curva y no se quieren marchar, por ejemplo, se moviliza a los equipos terrestres, a la USECIC (Las Unidades de Seguridad Ciudadana) o la GRS (Grupo de Reserva y Seguridad), para que despejen la zona. En caso de que se trate de un vehículo mal aparcado, se moviliza a Tráfico para que se encargue de retirarlo. También estamos en contacto con la Policía Nacional o Policía Local», explicaba López.

Capacidad de aterrizaje y un helicóptero medicalizado pendiente

Por otra parte, la Guardia Civil tiene la capacidad de aterrizar al momento si fuera necesario, aunque en muchas ocasiones, tal como relataba Juan Carlos López, no es «necesario y se moviliza el medio adecuado. Es cierto que podemos tomar tierra en casi cualquier sitio, porque el helicóptero no necesita mucho espacio, incluso podemos aterrizar en la carretera, pero no suele hacer falta».

Eso sí, para las cuestiones más extremas, están en contacto constante con un «helicóptero medicalizado que se encuentra en El Berriel, en San Bartolomé de Tirajana. En caso de que suceda algo muy grave, como la caída de un coche al barranco, nos ponemos en contacto con ellos para que actúen. Cuentan con una grúa tanto para evacuar a personas como para sacar el coche siniestrado».

Una coordinación absoluta con la organización

A la hora de sobrevolar una zona durante una prueba de estas características, la Guardia Civil está siempre en contacto con los organizadores de la prueba. En el caso del Rally Islas Canarias, el cuerpo de seguridad tiene que estar pendiente de los dos helicópteros de la realización televisiva que lleva a millones de hogares todas las pruebas mundialistas. López comentaba que, para mantenerlo todo bajo control, se comunican con las otras naves con una «frecuencia interna de trabajo, en la cual distribuimos diferentes alturas. De esa manera, ellos pueden operar a una altura y nosotros a otra; es la forma más segura de operar varios medios aéreos en la misma zona, con diferentes alturas y con contacto visual permanente».

También hay que tener en cuenta, a la hora de volar, la orografía de la zona, el tiempo atmosférico, así como el combustible disponible, dado que siempre tienen que mantener un margen de kilómetros por motivos de seguridad. De ese modo, todo está medido a la perfección para cumplir con su cometido.