Así se ve el Rally Islas Canarias desde las alturas

Un Rally Islas Canarias muy especial a vista de pájaro para captar todos los detalles. El helicóptero de la Guardia Civil, que se encarga de velar por la seguridad durante la disputa de la prueba, sobrevoló esta mañana una de las zonas del tramo Arucas-Firgas-Teror y captó una de las pasadas por curva en la que los aficionados, que estaban correctamente posicionados, vibraron con el espectáculo.

La acumulación de nubes y la cercanía del helicóptero de la organización, que graba las imágenes que se emiten por televisión, obligaron al capitán y jefe de la Unidad aérea de Fuerteventura, Juan Carlos López, y al sargento primero Alberto Luna a no poder recorrer más zonas del rally, aunque resultó suficiente para ver, desde las alturas, cómo circulan los coches.

Ogier sigue al frente

En cuanto a la competición, el piloto francés de Toyota, Sébastien Ogier, continúa líder de la clasificación general al término de la décima general, seguido de cerca por el sueco Oliver Solberg, su compañero de equipo.