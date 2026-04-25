El Villa de Teror Munchitos se impone en el Concurso de Apertura Autoridad Portuaria – Fundación Puertos de Las Palmas y estrena la temporada 2026 de Vela Latina Canaria

La Vela Latina Canaria dio este sábado el pistoletazo de salida a la temporada 2026 con la disputa del Concurso de Apertura Autoridad Portuaria – Fundación Puertos de Las Palmas, primera prueba de la Copa Cabildo de Gran Canaria, en una regata celebrada con viento del 030º y una intensidad de 13 nudos.

El gran protagonista de la jornada fue el Villa de Teror Munchitos, patroneado por Gustavo del Castillo, que firmó una regata sobresaliente para llevarse la victoria con un tiempo de 1:06:42. El 'Teror' dominó desde la salida, imponiendo su ritmo incluso tras sufrir un leve encallamiento a la altura de Lady Harimaguada tras el paso por la baliza del Castillo de San Cristóbal, incidente que no le impidió mantener el liderato hasta la línea de meta.

La emoción se trasladó a la lucha por las siguientes posiciones, con una intensa pugna entre varios botes en el paso por las balizas de Cardoso, Castillo de San Cristóbal y Fuente Luminosa.

El Portuarios Puertos de Las Palmas, con Alejandro Barrera a la caña, fue la gran sorpresa de la jornada al remontar desde la penúltima posición de salida para firmar el segundo mejor tiempo (1:07:00), quedándose a solo 18 segundos del vencedor.

El podio lo completó el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, patroneado por José Ponce, con un tiempo de 1:07:53, a 1 minuto y 11 segundos del ganador.

Muy cerca llegaron también el Viajes Insular Arenales Canaluz de Javi Barreto (1:08:03) y el Spar Guerra del Río de Alfred Morales (1:08:04), protagonizando una de las batallas más igualadas de la regata, separados entre sí por apenas un segundo.

El resto de la clasificación la completaron el Villa de Agüimes Ybarra (Alejandro Rodríguez), sexto con 1:08:37; el Chacalote Comercial Sanrob (Adrián Morales), séptimo con 1:08:39; el Disa Roque Nublo ULPGC (Orlando Umpiérrez), octavo con 1:09:28; el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes (Aday Ramírez), noveno con 1:10:39; el Porteño Siscocan Cervezas Pio Pio (Agustín Juárez), décimo con 1:12:23; y el Minerva Idamar Atlantic (Israel Cabrera), undécimo con 1:12:33.

Con estos resultados, el Villa de Teror Munchitos se sitúa como primer líder de la Copa Cabildo de Gran Canaria, sumando 1 punto, seguido del Portuarios con 2 y el Pueblo Guanche con 3, en una competición que premia la regularidad a lo largo de sus cuatro pruebas.

Este domingo arranca el Campeonato Aguas de Teror

La actividad continuará este domingo a las 12:00 horas con la primera jornada del Campeonato Aguas de Teror, la competición más importante de la temporada de botes.

En esta jornada inaugural, el Disa Roque Nublo ULPGC pegará al Hospital La Paloma Pueblo Guanche, mientras que el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes se medirá al Viajes Insular Arenales Canaluz. Además, el Portuarios Puertos de Las Palmas pegará con el Porteño Siscocan, el Villa de Agüimes Ybarra lo hará frente al Villa de Teror Munchitos y el Chacalote Comercial Sanrob se enfrentará al Spar Guerra del Río, quedando descanso para el Minerva Idamar Atlantic.

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Como es habitual, se habilitará el dispositivo de seguridad con el cierre de dos carriles de la Avenida Marítima para el seguimiento de la regata por tierra, además del servicio gratuito de Guaguas Municipales y la retransmisión en directo a través de las redes sociales de la Federación.