El Campeonato Aguas de Teror arranca con las sorpresas de Disa Roque Nublo ULPGC y Chacalote Comercial Sanrob
Portuarios Puertos de Las Palmas y Villa de Agüimes Ybarra firman los mejores tiempos del día en una primera jornada con pocas viradas y dominio de los botes que partían por delante
El Campeonato Aguas de Teror de Vela Latina Canaria arrancó este mediodía en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria con una primera jornada intensa y muy rápida, marcada por un viento constante de 14 nudos de dirección 350º. Estas condiciones favorecieron recorridos con pocas viradas, premiando en la mayoría de las pegas a los botes que salieron delante.
El Disa Roque Nublo ULPGC, patroneado por Daniel Rodríguez Zaragoza, firmó una gran pega para imponerse al Hospital La Paloma Pueblo Guanche de Oliver Bravo de Laguna. El Roque Nublo dominó desde la salida, manteniendo el barlovento durante todo el recorrido para cruzar meta en 1:01:22, por los 1:02:11 del Guanche, con una diferencia de 49 segundos. Primera gran sorpresa de la jornada con la derrota de uno de los grandes favoritos y vigente campeón de la competición.
La otra sorpresa de la primera jornada fue la del Chacalote Comercial Sanrob, patroneado por Adrián Morales, que venció al Spar Guerra del Río de Gary Chocho en una pega muy competida. El Chacalote se hizo también con el barlovento desde el inicio y supo mantener su ventaja hasta meta, parando el reloj en 0:59:58, por los 1:02:12 del Guerra, con una diferencia de 2 minutos y 14 segundos. Un duelo con especial significado, ya que Adrián Morales se imponía al bote del que fue patrón hasta la pasada temporada.
El Viajes Insular Arenales Canaluz, con Javier Barreto a la caña, protagonizó una de las remontadas del día al imponerse al Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes de Abián Corujo. El Arenales fue el único en imponerse saliendo detrás, logrando adelantar a su rival prácticamente desde el inicio y completando el recorrido en 1:02:49, frente al 1:05:46 del San Cristóbal, con una diferencia clara de 2 minutos y 57 segundos.
El Portuarios Puertos de Las Palmas, patroneado por Alejandro Barrera, fue uno de los grandes protagonistas al lograr el segundo mejor tiempo del día con 0:59:10. Su rival, el Porteño Siscocan Cervezas Pio Pio de Agustín Juárez, no pudo seguir su ritmo y finalizó en 1:07:18, con una contundente diferencia de 8 minutos y 8 segundos, la mayor de la jornada.
El Villa de Agüimes Ybarra, con Alejandro Rodríguez como patrón, fue el más rápido de la jornada al detener el crono en 0:58:56, imponiéndose al Villa de Teror Munchitos de Gustavo del Castillo, que finalizó en 1:00:17. Tras un inicio igualado, el Agüimes tomó ventaja a partir del ecuador de la regata para ganar con una diferencia de 1 minuto y 21 segundos.
Clasificación general tras la primera jornada
Con estos resultados, los botes vencedores suman 3 puntos en la clasificación general del Campeonato Aguas de Teror, mientras que los derrotados suman 1 punto. El Minerva Idamar Atlantic, que descansó en esta jornada inaugural, no puntuó.
El Campeonato Aguas de Teror arranca así con máxima igualdad y varias sorpresas que anticipan una temporada muy competida en la bahía capitalina. La Vela Latina Canaria regresará el 9 y 10 de mayo con la segunda y tercera jornada del Campeonato Aguas de Teror.
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