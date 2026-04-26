El Heidelberg Volkswagen, a un paso de su segundo título de la Liga Iberdrola

El Heidelberg Volkswagen dio el primer paso para conseguir su segundo título de la Liga Iberdrola tras vencer por 3 a 1 al Fundación Cajasol Andalucía, con parciales de 29-31, 25-23, 25-20 y 25-13, en un partido en el que las grancanarias supieron remontar la pérdida del primer set.

El primer set arrancó con dominio local, con un Heidelberg que empezaba muy metido en el partido y dominando el marcador. Llegando a los momentos finales del set con un 20 a 14 que parecía insalvable para las sevillanas. Sin embargo, reaccionaron las de Ricardo Fernández que, a pesar de llegar a los puntos finales con 23 a 19 no bajaban los brazos y lograban empatar a 24. A partir de ahí, alternancia y mucha emoción en un final de set que terminaron llevándose las andaluzas por 29 a 31.

De nuevo en la segunda manga las de David Gil salían muy enchufadas, llegando a tener hasta un 12 a 9 a favor, que de nuevo lograban remontar las visitantes. Con la entrada de Anlene Van der Meer mejoraba el ataque local y, de nuevo en un final apretadísimo, el Heidelberg lograba empatar el partido a 1 tras imponerse 25 a 23.

No empezaba bien el tercer set para las colegiales, y David Gil tenía que pedir tiempo muerto con el 0 a 4 en contra. Buena reacción de las locales que lograban dar la vuelta al marcador hasta ponerse con un 14 a 12 que hacía que fuera Ricardo Fernández el que pidiera su primer tiempo muerto, repitiendo de nuevo con el 21 a 19 en contra. Un final de set espectacular de las locales les permitía llevarse la manga por 25 a 20 y acercarse aún más a la victoria.

La cuarta y definitiva manga apenas tuvo historia, con Sulian Matienzo, Bea Novoa y Anlene Van der Meer haciendo muchísimo daño en ataque a la defensa y bloqueo andaluz, y con una fantástica dirección de Mireia Guilabert, que había entrado en sustitución de Patricia Aranda, con algunos problemas físicos, el Heidelberg Volkswagen desarbolaba al conjunto del Cajasol que veía como las colegiales se llevaban el set por 25 a 13 y ponían el 1 a 0 en la final de la Liga Iberdrola.

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El segundo partido de la serie final, al mejor de 3 encuentros, se disputará el próximo sábado, 2 de mayo, a partir de las 17:00 hora canaria, en el pabellón de Los Montecillos en Dos Hermanas. De ganar ese encuentro las grancanarias obtendrían su segunto título de la Liga Iberdrola. Si fueran las sevillanas las que lograran forzar el tercer partido, se disputaría el domingo, 3 de mayo, a las 11:00 hora canaria.