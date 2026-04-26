Ogier se corona en medio de una nueva dictadura de Toyota en el Rally Islas Canarias

La dictadura de Toyota en Gran Canaria se mantiene por segundo año consecutivo. A pesar del accidente de Oliver Solberg en la penúltima etapa de la edición 50 del Rally Islas Canarias, al chocar violentamente con su neumático delantero izquierdo contra el guardarrail y una palmera, mientras descendía como un kamikaze rumbo a la meta de Valsequillo, lo cierto es que la marca nipona ha vuelto a colocar a sus cuatro vehículos en las cuatro primeras posiciones de la tabla, con Sébastien Ogier, levantando un nuevo trofeo en su dilatada carrera, en la que ya cuenta con nada más y nada menos que con nueve entorchados mundiales.

El tramo Ingenio-Telde-Valsequillo ha sido el más decisivo de toda esta nueva edición de la prueba isleña, tanto en su primera pasada en la madrugada, en la que la lluvia provocó más de un susto a los pilotos mundialistas, como sobre todo en la segunda, cuando Solberg en su intento de recortar los 2,2 segundos que le separaban del líder, su compañero Ogier, dijo adiós a la carrera por arriesgar más de la cuenta.

Cambio de líder en el Mundial

Con el sueco fuera de la ecuación, el piloto galo se limitó en la última prueba del día, en la Wolf Power Stage, entre Santa Lucía y Agüimes, a gestionar su ventaja, conformándose con la tercera plaza, sirviendo en bandeja de plata a Elfyn Evans los cinco puntos extra de la prueba, que le sirvieron al británico para arrebatar el liderato en el Mundial a su otro compañero, Takamoto Katsuta.

Sordo y Cachón, los españoles más aventajados

Dani Sordo, el único piloto español entre los pura sangre de los Rally1, volvía a la categoría pisando fuerte en la primera jornada, en la que fue con diferencia el más veloz de los Hyundai, sin embargo, con el transcurso de las etapas se fue diluyendo su competitividad, como si de un azucarillo se tratase, hasta que se terminó imponiendo la lógica y se vio superado por sus dos compañeros, tanto Adrien Fourmaux como Thierry Neuville, que impusieron la lógica y se beneficiaron del trabajo en la sombra del cántabro, sobre todo a la hora de poner a punto el set up del coche. Ya se sabe que la experiencia es un grado y de eso el de Puente San Miguel tiene mucho.

El otro español protagonista en este Rally Islas Canarias ha sido sin duda el asturiano Alejandro Cachón, que en la categoría de Rally2 ha terminado segundo, siendo superado tan sólo por un Yohan Rossel que pide a gritos una oportunidad en la categoría reina, visto su rendimiento al volante de un Lancia Ypsilon. Pero es que el joven piloto norteño se proclamó además, ganador de la categoría WRC2 Challenger, imponiéndose al italiano Roberto Daprà, al que aventajó en 35,5 segundos.

Enrique Cruz, el mejor canario

Entre los canarios destacó especialmente Enrique Cruz. El lagunero logró el noveno puesto entre los Rally2. También dejó su impronta el copiloto grancanario, embajador del Rally Islas Canarias, Rogelio Peñate, que junto al paraguayo Diego Domínguez, fueron de menos a más para terminar 12º en el Rally2 y novenos en la categoría Challenger.

La guardia civil salva la no suspensión de otro tramo

Guardia Civil

No faltó tampoco el riesgo de suspensión de un tramo por segunda vez en esta edición, con un incidente en la zona de Las Vegas (Valsequillo), que afortunadamente fue solventada por la rápida actuación de la guardia civil, para bien de la organización y de un rally que merece seguir ligado al Mundial.

Reparto final de los scratchs entre cuatro Toyotas

Si bien el año pasado Kalle Rovanpera se llevó casi todos los scratchs de la carrera, en esta ocasión, se repartió entre Oliver Solberg (seis), Sébastien Ogier (cinco), Elfyn Evans (cuatro) y Takamoto Katsuta (dos, ambos en la súper especial del Estadio de Gran Canaria). Eso sí, todos ellos firmados por uno de los cinco pilotos de Toyota.