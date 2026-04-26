A las puertas de tumbar a su héroe: Oliver Solberg y un error que le priva de vencer a Sébastien Ogier en el Rally Islas Canarias

El deporte está lleno de historias de ídolos de niñez que marcan el destino de futuros deportistas. Las gestas que se ven por la televisión de pequeño siempre cuentan con un lugar de máximo privilegio en la memoria, transformando esas imágenes en un sueño que tratar de alcanzar. Aun así, no siempre sale como uno quiere o, al menos, no en todas las ocasiones. Eso fue lo que le ocurrió al piloto sueco de Toyota, Oliver Solberg, el cual se quedó a una mala salida durante el tramo Ingenio-Valsequillo en la jornada definitiva del Rally Islas Canarias de batirse en igualdad de condiciones con su gran héroe: un Sébastien Ogier que se aprovechó del pinchazo para ganar la prueba.

El hijo del mítico Petter Solberg, campeón del mundo en el 2003, es uno de esos jóvenes pilotos que aspiran a alcanzar más pronto que tarde el primer escalón mundial. De hecho, aunque suene a tópico, se puede decir sin problema que de casta le viene al galgo. El segundo Solberg en escribir su nombre en la historia de los rallys venía de un 2025 espectacular tras coronarse como campeón de la categoría WRC2 y sumar en Tartu, Estonia, su primer triunfo en la máxima categoría conduciendo un Toyota. Ese nivelazo le llevó a dar el salto definitivo y compartir equipo con la leyenda, con el mito de un Ogier que, a sus 42 años, mantiene su hambre intacta.

18 años de diferencia

Con la velocidad en los genes y la demostración de estar preparado, el Mundial de 2026 empezó de la mejor manera para el debutante, que se hizo con la victoria en la primera prueba del año: el siempre complicado Rally de Montecarlo. En el Principado, el sueco luchó con Ogier por la victoria, aunque no en un mano a mano, tal como pasó en Estonia un año antes, ya que el galo no participó, porque terminó siendo el británico Elfyn Evans el que le presentó más batalla, mientras que el francés logró la tercera posición. Pero todo iba a cambiar en el Rally Islas Canarias.

En territorio insular, comenzó a fraguarse el duelo entre el pupilo y el ídolo, siendo el nonacampeón el primero en golpear, dominando desde la jornada del viernes. No obstante, Solberg dio guerra, no se amilanó y no le tembló el volante, sino más bien todo lo contrario. A pesar de que les separan 18 años, el francés tiene 42 y el sueco 24, la falta de experiencia no fue un problema y todo se iba a decidir durante una jornada, la del domingo, con una diferencia de 3.8 segundos entre ambos. El choque entre pupilo y maestro estaba servido para que Gran Canaria dictase sentencia.

Con la miel en los labios

Pocas horas antes de comenzar el careo, Solberg señalaba, en una entrevista al medio especializado Auto Hebdo, que Ogier era su gran «héroe, es mi ídolo. Competir con él así durante todo el día ha sido intenso, pero a la vez increíble. Va a ser complicado predecir qué puede pasar; 3.8 segundos no es demasiado, aunque con Sébastien nunca se sabe». Sin embargo, en plena batalla por la victoria final, Oliver midió mal, se salió de la calzada y dio por finalizada su aventura en el Rally Islas Canarias justo cuando estaba recortándole tiempo a su rival. La imagen de Ogier pasando por la zona del accidente con el coche del sueco todavía presente a un lado de la calzada reflejó la situación.

A pesar de todo, seguro que Solberg volverá a tener la ocasión de ganar a Seb y probablemente lo consiga. Es cuestión de tiempo que lo acontecido en Gran Canaria acabe en una anécdota para él.