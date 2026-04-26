Sébastien Ogier: «Siempre es especial ganar por primera vez; el Rally Islas Canarias es una pasada»

Un nueve veces campeón que está de estreno, una espinita clavada que ya no existe y un sabor especial para una prueba que le encandila. Sébastien Ogier se proclamó campeón de la 50ª edición del Rally Islas Canarias después de dominar con puño de hierro durante todo el fin de semana y aprovechar el accidente de su compañero Oliver Solberg en el último día de competición. Pese al contratiempo del sueco, el actual rey del automovilismo realizó una conducción eficaz en todo momento, demostró su talento y logró subirse al primer cajón de un podio que el año pasado se le resistió, ya que acabó en segunda posición por detrás de Kalle Rovanpera, consiguiendo también la que es su primera victoria de esta temporada. Por lo tanto, este 2026 ha supuesto su reválida personal para el francés y, aunque con esta ya suma 68 victorias en una carrera impresionante, ganar por primera vez en un lugar donde nunca lo había hecho sigue siendo especial para toda una leyenda del volante que, además, se deshace en elogios hacia lo vivido estos días en Gran Canaria.

«Siempre es especial ganar por primera vez un rally, por supuesto que sí (risas). Me siento muy orgulloso de poder contar con otra prueba más que tachar dentro de mi lista personal. El triunfo es bonito por ser mi primera vez en las Islas y por la durísima lucha que he vivido contra mis compañeros, especialmente con Oliver Solberg. Este Rally Islas Canarias es una pasada, hemos sentido una gran atmósfera en todo momento y las carreteras son realmente disfrutables. Por todo eso, no me arrepiento de haber elegido este rally entre las pruebas que voy a correr esta temporada», explicaba el propio Sébastien Ogier al llegar al Service Park situado en Siete Palmas apenas una hora después de coronarse en Agüimes.

Palabras para Oliver Solberg

A la hora de hablar del duelo que estaba teniendo con Oliver Solberg, que le estaba apretando y que acabó teniendo que abandonar tras sufrir un percance en el tramo Ingenio-Valsequillo, el campeón del mundo francés declaraba que para él fue «divertidísimo en todo momento. No suelo arriesgar y es mi manera de afrontar las pruebas desde hace muchos años. Aun así, no entré en pánico; mi trabajo era concentrarme en mí mismo, en ser lo más limpio posible y tener siempre la mente fuerte. Antes de que Oliver abandonase tenía la sensación de que debía estar centrado en cada curva para no perder ni un segundo si quería ganar. Estoy convencido de que si al final no tiene ese accidente todo habría estado igualadísimo y no sé quién se hubiese llevado la victoria, pero nunca lo sabremos; las carreras son así. Ha sido muy consistente en todo momento y muy rápido. No hay muchos pilotos en el Mundial que sean capaces de correr con esa velocidad y es uno de sus puntos fuertes. Seguro de que consigue luchar por más victorias en el futuro porque es muy joven todavía».

En cuanto al accidente que tuvo con el piloto sueco, Ogier señalaba que todavía no había «tenido tiempo para poder hablar con Oliver. Estas últimas horas han sido un poco frenéticas con el final del rally, el podio y demás. Desde que tenga un rato hablaré con él para animarle. Lo que le ha pasado es duro, pero nuestro deporte es así; las cosas pueden cambiar muy rápido. Por nuestra parte, hablando a nivel colectivo, como equipo, podemos estar muy contentos con el trabajo que hemos realizado este fin de semana».

El chasis marca la diferencia y a por más en Portugal

Otro de los aspectos que, según el nonacampeón, resulta clave para entender la enorme superioridad de los Toyota sobre el resto de competidores del Campeonato es el «chasis, es lo que marca la diferencia. Lo cierto es que nuestro motor no es tan distinto respecto al de nuestro competidor, aunque este Toyota tiene un mejor equilibrio a nivel mecánico. Eso nos da una mayor confianza para conducir y empujar al límite en carreteras como las que tiene el Rally Islas Canarias, donde tienes que ser muy preciso y estar muy comprometido».

Pensando ya en la próxima prueba, el Rally de Portugal, una cita especial para el galo, ya que fue donde consiguió su primer triunfo mundialista en 2010, Ogier relataba que siempre es «bonito y especial regresar a Portugal porque disfruto mucho conduciendo allí. Es un lugar que tiene un hueco especial en mi corazón y el objetivo será seguir con este gran momento que estamos viviendo». La cita lusa, que se celebra del 7 al 10 de mayo, es otra oportunidad para el legendario piloto de Gap para seguir recortando puntos respecto a la cabeza del Mundial y buscar el que sería su décimo cetro planetario, lo que le colocaría en solitario como el corredor que más veces dominó el mundo del rally al superar a su compatriota Sébastien Loeb, con el que empata con nueve. Todo ello, con Gran Canaria como inicio de lo que puede ser su coronación como el mejor piloto de todos los tiempos.