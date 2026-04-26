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La selección canaria de kickboxing brilla en el Campeonato de España con 17 medallas

La selección canaria de kickboxing brilla en el Campeonato de España con 17 medallas

La selección canaria de kickboxing brilla en el Campeonato de España con 17 medallas / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

La selección canaria de kickboxing firmó una actuación destacada en los Campeonatos de España celebrados del 23 al 26 de abril en La Nucía, dentro de las especialidades de Ring Sports y Tatami Sports en categoría senior. El combinado autonómico regresó con un balance sobresaliente de 10 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce, consolidando el crecimiento competitivo del kickboxing en el archipiélago.

La expedición canaria estuvo compuesta por 25 deportistas y 5 técnicos, representando a distintos clubes de todas las islas, en una participación que volvió a evidenciar el alto nivel técnico y la preparación de los atletas isleños frente a las principales selecciones autonómicas del país.

La selección canaria de kickboxing brilla en el Campeonato de España con 17 medallas

La selección canaria de kickboxing brilla en el Campeonato de España con 17 medallas / LP/DLP

El rendimiento del equipo no solo se reflejó en el medallero, sino también en la solidez mostrada en ambas disciplinas —ring y tatami—, donde los competidores canarios lograron imponerse en combates de gran exigencia, reafirmando su presencia en la élite nacional.

Desde la organización técnica se valora muy positivamente el resultado global, destacando tanto la competitividad como la proyección de los deportistas. Este campeonato supone además un paso clave dentro del calendario nacional, sirviendo como referencia de cara a las próximas citas oficiales.

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La mirada ya está puesta en los siguientes Campeonatos de España, previstos para el mes de junio, donde competirán las categorías inferiores. El objetivo será mantener —e incluso superar— los resultados obtenidos en La Nucía, reforzando el trabajo de base y dando continuidad al crecimiento del kickboxing canario en el ámbito nacional.

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