El Telde sella su billete para la Preferente

Una temporada ha durado la nueva aparición de la UD Telde en el grupo canario de Tercera RFEF. El cuadro grancanario ya es matemáticamente equipo de Preferente tras caer en casa ante un San Miguel que toma una ventaja de cuatro puntos sobre el descenso (1-3). El cuadro amarillo tuvo más llegadas y se adelantó al filo del descanso, ampliando su renta al inicio de la segunda parte. Tras ello, los locales quedaron abatidos y solo pudieron recortar distancias en la recta final.

Salió más enchufado el conjunto teldense, que en los primeros compases avisó por medio de un taconazo desviado de Gabo. Sin embargo, el cuadro amarillo fue sacudiéndose el dominio de los locales y acabó llevando el peso del partido después del ecuador del primer tiempo.

Con el San Miguel llevando la iniciativa en ataque, Héctor tuvo la primera clara con un zurdazo cruzado que salió rozando la base del palo. Después, Juanito se internó por la izquierda y cedió a la frontal del área chica, donde Miquele remató alto con todo a favor; y seguidamente, Konate sacó un tiro a la media vuelta en el área que se fue por poco.

La insistencia tuvo su recompensa en el minuto 44, cuando Héctor, escorado a la izquierda, golpeó cruzado al palo largo, llegando Zeben al rechace para rematar a la red. En la réplica, la volea de Gabo no encontró portería y el 1-0 se mantuvo al descanso.

El conjunto sanmiguelero siguió mostrándose cómodo al regreso de vestuarios. Así, a los tres minutos de la reanudación, Miquele perdonó a portería vacía; y tres minutos después, Héctor tuvo mejor fortuna al robar el balón a Saúl, marcharse solo hacia el marco, y resolver en el uno contra uno.

Antes de cumplirse la hora de juego, Ale Cruz robó en el centro del campo y filtró un balón entre los centrales rivales que dejó libre de marca en el área a Héctor, quien volvió a batir a Medina en otro mano a mano.

El 0-3 dejó abatido al Telde, que apenas dio síntomas de mejoría ante un equipo tinerfeño que pudo ampliar su renta a la contra, pero Víctor se topó a la madera y el tiro raso de Abián salió rozando la base del poste.

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En el minuto 85, tras un saque lejano de falta que la zaga visitante no atinó a despejar, Samu Yánez cabeceó un balón dividido por alto para hacer el definitivo 1-3. Con los grancanarios intentándolo a la desesperada, pero sin nuevas acciones a destacar.