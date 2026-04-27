Un Rally Islas Canarias que brilló a un alto nivel

En el plano deportivo, el evento brilló a un alto nivel, mucho más competitivo que otras citas del Mundial de Rallys. Tras tres jornadas y a tres tramos del final de la carrera, dos equipos estaban encuadrados en 2 segundos. Ello hizo vibrar a los aficionados, que agolpados en masa por cada rincón por donde pasaban los participantes, disfrutaban de los espectaculares coches de competición, especialmente los Rally1, de las marcas oficiales Toyota, Hyundai y Ford.

En otros apartados y categoría la lucha fue titánica segundo a segundo, décima a décima. Los tiempos que invertían los concursantes en las pruebas especiales fueron informados a través de retransmisiones de radio en directo que contaban las incidencias, como también dando uso a los teléfonos móviles en la web del WRC. Pero lo verdaderamente sorprendente y eficaz en el minuto a minuto, fueron las redes sociales, en donde cualquier percance ya estaba el vídeo circulando de unos a otros. La información siempre estuvo al alcance de todos.

La élite mundial con los Ogier, Solberg, Katsuta, Pajari, Fourmoux, Neuville o el español Dani Sordo, más los numerosos participantes de las diferentes nacionales, todos mostraban la misma expresión de alabanza hacia el cariño mostrado por la afición isleña y el arrope al que fueron sometidos de forma multitudinaria. Tanto, que a veces les agobiaban. Que decir de la firma de autógrafo, pocas veces visto fuera de nuestras islas. De mayores a pequeños, todos buscaban su hueco para acercarse a sus ídolos.

Lo del Estadio de Gran Canaria, con la celebración de la Súper Especial de Las Palmas de Gran Canaria, acogió a más de 25.000 personas, un trazado que se forjó en solo 24 horas y del que disfrutaron tanto participantes como aficionados. Éstos con visibilidad de todo el recorrido, corto, pero intenso. Pero una buena muestra de lo que transmite este evento es la tienda de merchandising, colas y colas diarias para hacerse con una equipación -gorras, camisetas, placas, sudaderas, etc. de recuerdo del aniversario del Rally Islas Canarias.

Celebración tras el cierre al Rally, el domingo. / Eduardo Viera/Motoractualidas.es

Los sacrificios organizativos

Reseñar la celebración y presentación previa de la prueba en el Auditorio Alfredo Kraus, con la presencia de muchos de los ganadores de ediciones anteriores que fueron homenajeados y recibido reconocimientos como, Gustavo Trelles, Medardo Pérez, Jesús Puras, Luis Monzón, José María Ponce, Marc Etcheberg, entre otros.

Para que todos hayamos podido disfrutar de un gran espectáculo automovilístico de nivel mundial, otro gran número de personas se sacrificaron para contribuir con su organización y, así tener hasta el más mínimo detalle controlado. Más de mil personas han colaborado en el enorme entramado que conlleva el evento, no solo en los tramos cronometrados, sino también en salidas, metas y corte de carretera en los enlaces, así como zonas de parques de trabajo, oficinas, aparcamientos y otros apartados.

Más de mil personas colaboraron en el entramado del evento, desde tramos hasta salidas, metas y cortes de carreteras

También resaltar a los que controlan la parte de desarrollo deportivo de la competición, desde dirección de carrera hasta cronometradores y el personal que en la base de datos miman hasta el último detalle en la seguridad. Esto es un Mundial y, como tal, había que estar a su altura y el equipo de Todo Sport, consiguió su objetivo comandados por Germán Morales y Pepo Batista, como cabezas visibles. ¡Para estar orgullosos!, aún a pesar de noches de insomnio y las tensiones sufridas con todas aquellas cosas que siempre surgen en el minuto a minuto.

La repercusión ha sido espectacular, los de RallyTV, han mostrado unos paisajes que enamoran y con ello alentar al turismo hacia Canarias. Pero, además, nuestros pueblos, la gastronomía y la oferta de alojamiento, han sido un atractivo para visitantes. Así, todos contentos y con la intención de repetir.

El evento está firmado por varios años más, pero esto no significa que debamos relajarnos, sino todo lo contrario. Un Mundial es muy exigente y el comportamiento de los aficionados y público en general es primordial para su continuidad. No hay que olvidar que el papel cambia de un plumazo, solo tiene que cometerse errores organizativo o que falle la seguridad y, tanto trabajo al traste. Lo mostrado en años se va en solo un instante. Tomar buena nota de ello.

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A modo de conclusión debemos estar satisfechos, muchos años de duro trabajo hasta llegar al Mundial de Rallys, ahora toca no bajar la guardia y seguir disfrutando de un acontecimiento que para 2027, con el cambio de normativas FIA, puede ser aún más atractivo por la llegada de nuevas marcas y mayor números de pilotos.