Ni Solberg ni Evans: Ogier conquista el Rally Islas Canarias y agranda su leyenda

Sebastién Ogier volvió a demostrar por qué es una leyenda viva del automovilismo. El piloto francés conquistó este fin de semana el Rally Islas Canarias, una de las pruebas más exigentes del calendario del WRC, firmando una auténtica clase magistral sobre el asfalto grancanario.

El nueve veces campeón del mundo supo gestionar un domingo complicado, con condiciones cambiantes y neumáticos al límite, para asegurar su victoria con el Toyota GR Yaris Rally1. Un triunfo que le permite resarcirse del segundo puesto del pasado año y sumar su primera victoria de la temporada.

La carrera dio un giro decisivo en el penúltimo tramo, cuando Oliver Solberg, que luchaba por el triunfo, sufrió un fuerte accidente en el tramo “Ingenio-Telde-Valsequillo 2”. El piloto sueco impactó contra un guardarraíl y perdió la rueda delantera izquierda, viéndose obligado a abandonar.

Tramo Teheda - San Mateo del Rally Islas Canarias / LP/DLP

Este incidente permitió al galés Elfyn Evans escalar hasta la segunda posición, completando un rally de menos a más que le sitúa además como nuevo líder del Campeonato del Mundo. El piloto reconoció haber tenido un fin de semana “sólido”, aunque con sensaciones agridulces por no haber podido pelear directamente por la victoria.

El podio lo completó el finlandés Sami Pajari, que supo aprovechar la irregularidad de sus rivales para asegurarse la tercera plaza tras mantener a raya al japonés Takamoto Katsuta.

Un rally de altibajos para los favoritos

Katsuta, que llegaba a Gran Canaria como líder del campeonato, no logró adaptarse al ritmo de las carreteras isleñas y terminó fuera de la lucha por el triunfo. Por detrás, el francés Adrien Fourmaux fue el mejor de Hyundai, seguido por Thierry Neuville y el español Dani Sordo, que regresó a un Rally1 en territorio nacional.

Los Ford Puma Rally1 de Joshua McErlean y Jon Armstrong completaron la prueba sin grandes sobresaltos, cerrando la clasificación de la categoría reina.

En WRC2, el francés Yohan Rossel dominó de principio a fin para llevarse la victoria, superando al español Alejandro Cachón y a su hermano Léo Rossel, que se quedó fuera de la lucha en el tramo final por problemas mecánicos.

El Rally Islas Canarias, en su 50ª edición, volvió a situar a Gran Canaria en el centro del automovilismo mundial, con tramos técnicos y exigentes que pusieron a prueba a los mejores pilotos del planeta.Y en ese escenario, una vez más, Ogier dejó claro que su nombre sigue escribiéndose en mayúsculas en la historia del WRC.